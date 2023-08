Măng cụt làm được nhiều món, tuy nhiên một bộ phận không nên đụng vào kẻo gây hại

Măng cụt, tên khoa học là Garcinia mangostana hay còn gọi là trúc tử, là một loài cây thuộc họ Bứa. Thuộc loại cây nhiệt đới cho quả ăn được, rất quen thuộc tại Đông Nam Á. Cây cao từ 7 đến 25 m. Quả khi chín có vỏ ngoài dày, màu đỏ tím đậm. Ruột trắng ngà và chia thành nhiều múi có vị chua ngọt thanh thanh và có mùi thơm thu hút. Gần đây măng cụt trở nên ''hot'' vì làm được nhiều món ngon như gỏi măng cụt tôm thịt, gỏi măng cụt gà, hay thậm chí là trà măng cụt...

Măng cụt, tên khoa học là Garcinia mangostana hay còn gọi là trúc tử, là một loài cây thuộc họ Bứa - Ảnh minh họa: Internet

Măng cụt là một nguồn tuyệt vời của chất xơ, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và duy trì sự khỏe mạnh cho hệ tiêu hóa. Chất xơ cũng giúp giảm cảm giác đói và kiểm soát cân nặng. Quả măng cụt cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do gốc tự do và nguyên nhân gây ra các bệnh tim mạch, ung thư và bệnh lão hóa. Tuy nhiên, có một bộ phận trên măng cụt không được đụng vào kẻo gây hại sức khỏe.