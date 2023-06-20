Những ngày hè nóng bức bia được xem như một thức uống mát lạnh được nhiều người yêu thích nhưng không vì thế mà bạn bỏ qua những cảnh báo dưới đây để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe . Nhớ lấy 5 điều này để uống bia một cách an toàn nhé!

Bia khi uống có cảm giác mát lạnh, dễ chịu. Nhưng bia đi vào cơ thể sẽ kích thích tiết hormone tuyến thượng thận, làm tăng nhịp tim, tăng tản nhiệt ra khỏi cơ thể, từ đó làm tăng quá trình bốc hơi nước và gây khô miệng.

Bia được nhiều người coi là thức uống giải khát, ngăn đổ mồ hôi, nhưng thực tế, uống bia có thể khiến bạn khát nước và đổ mồ hôi nhiều hơn.

Đồng thời, bia cũng có thể kích thích thận, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và tiểu tiện, khiến cơ thể mất nước.

Chuyên gia khuyến cáo mọi người nên uống nhiều nước lọc và trà nhẹ sau khi uống bia để bổ sung nước kịp thời cho cơ thể.

Chuyên gia khuyến cáo mọi người nên uống nhiều nước lọc và trà nhẹ sau khi uống bia để bổ sung nước kịp thời cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Không uống cùng với đồ nướng

Nhiều người thích uống bia và ăn đồ nướng vào mùa hè, nhưng cách ăn uống phổ biến này có khả năng gây ra bệnh gout, hoặc thậm chí là ung thư.

Các chuyên gia nhắc nhở, đồ nướng phần lớn là hải sản, nội tạng động vật và thịt. Chúng giống như bia, là những thực phẩm hàm lượng purine cao, việc bài tiết purin không bình thường là nhân tố quan trọng gây ra bệnh gout. Nếu bạn ăn thịt nướng và bia đồng thời, bạn sẽ làm tăng nguy cơ gia tăng bệnh gout.

Vì vậy, bạn nên cố gắng tránh ăn đồ nướng khi uống bia. Nếu thực sự muốn ăn, bạn có thể ăn cùng một số loại rau lá xanh để giảm tác dụng phụ.

Không uống bia khi đang ăn đồ nướng - Ảnh minh họa: Internet

Không uống bia quá lạnh

Dưới cái nắng gay gắt, uống bia lạnh khiến bạn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên bia quá lạnh không chỉ ảnh hưởng đến hương vị mà còn có thể gây ra nhiều loại bệnh. Các chuyên gia cho biết, ngay cả bia được bảo quản trong tủ lạnh cũng nên được kiểm soát ở nhiệt độ 5-10 độ C.

Nếu nhiệt độ bia quá thấp thì không những không ngon mà còn khiến protein trong bia bị phân hủy, các chất dinh dưỡng cũng bị phá hủy. Quan trọng hơn, nhiệt độ bia quá thấp sẽ khiến nhiệt độ trong đường tiêu hóa của người uống giảm mạnh, giảm lưu thông máu, chức năng tiêu hóa bị ảnh hưởng, thậm chí bị tiêu chảy.

Không uống bia quá lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Uống quá nhiều bia

Nồng độ cồn của bia không cao nên mùa hè được nhiều người uống cho sảng khoái, thậm chí sử dụng như thức uống giải khát. Song uống với lượng quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể.

Các chuyên gia chỉ ra rằng, uống nhiều bia trong suốt mùa hè sẽ làm tăng gánh nặng cho gan thận và tim. Lúa mạch để nấu bia chứa axit oxalic và uronucleotide, sự tương tác của chúng có thể làm tăng lượng axit uric trong cơ thể con người và thúc đẩy quá trình hình thành sỏi.

Người béo phì không nên uống bia tươi

Bia tươi là loại bia được ưa chuộng hơn bia đóng lon. Các chuyên gia nhắc nhở rằng, do men trong bia tươi sau khi vào cơ thể con người vẫn tồn tại, làm thúc đẩy quá trình bài tiết dịch vị trong cơ thể con người, tăng cảm giác thèm ăn của con người. Vì vậy, uống bia tươi dễ khiến tăng cân, người béo sẽ càng béo.

Người béo phì không nên uống bia - Ảnh minh họa: Internet

Cách uống bia tiêu chuẩn nhất, tốt cho sức khỏe như thế nào?

Theo các nhà khoa học, uống bia có lợi cho sức khỏe nếu người dùng tuân thủ theo quy định sau đây:

- Uống điều độ, trong khoảng 1-3 đơn vị cồn một ngày kết hợp với một bữa ăn lành mạnh. Đàn ông được phép uống đến ba đơn vị một ngày. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước lượng rượu bia sử dụng tương ứng với nồng độ cồn sinh ra trong cơ thể người. Theo đó, WHO đưa ra một đơn vị uống chuẩn chứa 10 g cồn. Một đơn vị uống chuẩn này tương đương với một chén rượu mạnh (40 độ, 30 ml); một ly rượu vang (13,5 độ, 100 ml); một cốc bia hơi (330 ml); 2/3 chai hoặc lon bia (330 ml).

- Duy trì một lượng nhất quán, uống bia trong cả tuần, không tiêu thụ nhanh trong một, hai ngày mà phải chia ra cả tuần.

- Tuân thủ uống tối đa 14 đơn vị một tuần đối với nữ và 21 đơn vị mỗi tuần dành cho nam giới.

- Tránh uống 5 đơn vị trong một thời gian ngắn, ví dụ trong một ngày.

Các nhà khoa học liệt kê những lợi ích sau đây của việc uống rượu bia điều độ:

- Ngăn ngừa bệnh tim mạch ở nam giới trên 35 tuổi và phụ nữ trên 45 tuổi.

- Uống rượu vừa phải làm giảm nguy cơ bệnh tiểu đường. Nếu uống quá nhiều hoặc không tiêu thụ cũng làm tăng nguy cơ bệnh.

- Bia có thể làm giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt với phụ nữ đã qua thời kỳ mãn kinh.