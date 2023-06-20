Những người tham gia được theo dõi trong 14 năm và trong thời gian này, 18% trong số họ mắc bệnh tiểu đường . Kết quả đã cho thấy ngủ ít hơn 6 giờ hay nhiều hơn 10 giờ mỗi đêm đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, theo tiến sĩ Kim.

Trong nghiên cứu, thời lượng giấc ngủ của những người tham gia được chia thành 4 nhóm: ít hơn 6 giờ, 6-7 giờ, 8-9 giờ và hơn 9 giờ mỗi ngày. Chất lượng giấc ngủ cũng được đo lường ở những người ngủ hơn 9 giờ mỗi ngày.

Tiến sĩ giải thích mối liên hệ giữa giấc ngủ và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường có thể tồn tại do cả tình trạng kháng insulin và giảm chức năng bài tiết insulin - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, những người ngủ hơn 10 giờ/đêm có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao nhất. Ngoài ra, những người ngủ nhiều hơn cũng có chỉ số glycogen insulin giảm, nghĩa là giảm chức năng bài tiết insulin.

Tiến sĩ giải thích mối liên hệ giữa giấc ngủ và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường có thể tồn tại do cả tình trạng kháng insulin và giảm chức năng bài tiết insulin.

Cách ngủ ngon để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Chuyên gia giấc ngủ Susan Miller, nhà nghiên cứu về giấc ngủ, làm việc tại New York (Mỹ), cho biết từ nghiên cứu này, bạn có thể thực hiện một số bước để cải thiện giấc ngủ của mình.

Cố gắng đạt được thời gian ngủ tối ưu: Tốt nhất nên cố gắng ngủ khoảng 7-9 giờ mỗi đêm.

Giữ lịch trình ngủ đều đặn: Cố gắng đi ngủ vào cùng một thời điểm mỗi ngày và thức dậy cũng vậy, để duy trì thói quen ngủ nhất quán.

Thực hành các kỹ thuật thư giãn: Thở sâu, thiền, căng duỗi nhẹ hoặc tắm nước ấm trước khi đi ngủ có thể giúp giảm căng thẳng để đi vào giấc ngủ.

Hạn chế chất kích thích và thiết bị điện tử: Tránh rượu, caffein và nicotin gần giờ đi ngủ. Hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại và máy tính trước khi đi ngủ.

Có lối sống lành mạnh: Hãy hoạt động thể chất thường xuyên, ăn một chế độ ăn uống cân bằng và kiểm soát căng thẳng một cách hiệu quả.

Hãy hoạt động thể chất thường xuyên, ăn một chế độ ăn uống cân bằng và kiểm soát căng thẳng một cách hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của việc ngủ nhiều

Các chuyên gia cho biết, ngủ quá nhiều cũng có thể gây hại đến sức khỏe tổng thể như tình trạng mất ngủ hoặc ngủ quá ít. Dưới đây là một vài vấn đề mà bạn có thể gặp phải nếu tự nhiên ngủ rất nhiều.

Bệnh tiểu đường

Ngủ quá nhiều có thể kích thích và gia tăng lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu tăng cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Bệnh tim mạch

Tình trạng ngủ nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch - nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong. Một nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ chỉ ra rằng, nguy cơ mắc bệnh tim và động mạch vành ở phụ nữ duy trì thói quen ngủ từ 9 – 11 giờ mỗi đêm cao hơn 38% khi so sánh với những người phụ nữ duy trì thói quen ngủ từ 7 – 8 giờ mỗi đêm.

Tình trạng ngủ nhiều có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch - nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Béo phì

Thời gian ngủ quá dài khiến cơ thể hoạt động ít hơn, từ đó ít bị tiêu hao năng lượng, dễ tích tụ mỡ thừa, dẫn đến tăng cân nhanh chóng. Kể cả khi bạn áp dụng chế độ tập luyện thể dục phù hợp, hiện tượng ngủ quá nhiều trong thời gian dài vẫn có thể khiến cân nặng tăng dần đều theo thời gian. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, những người ngủ 9 hoặc 10 tiếng mỗi đêm có nguy cơ béo phì cao hơn 21% so với những người ngủ từ 7 đến 8 tiếng.

Các vấn đề về trí nhớ và sự tập trung

Theo một nghiên cứu được báo cáo trên Perspect Psychol Sci., ngủ quá giấc có thể làm cho não bộ già đi nhanh hơn và việc thực hiện các chức năng của não bộ như suy nghĩ, tập trung và ghi nhớ trở nên khó khăn.

Đau đầu và nhức mỏi cơ thể

Hiện tượng ngủ quá nhiều ảnh hưởng đến các chất dẫn truyền thần kinh trong não, bao gồm Serotonin, phá vỡ giấc ngủ ban đêm, dẫn đến đau đầu, mệt mỏi vào buổi sáng. Thêm vào đó, dành quá nhiều thời gian trên giường có thể dẫn đến cảm giác đau nhức toàn thân, đặc biệt đối với những người tiền sử đau lưng sẽ cảm thấy cơn đau dữ dội hơn.

Trầm cảm

Ngủ nhiều hơn nhu cầu có thể kéo dài trạng thái trầm cảm của một người. Khoảng 15% những người ngủ nhiều mắc bệnh trầm cảm, bởi vì thói quen ngủ đủ giấc rất quan trọng trong quá trình hồi phục những tổn thương về tinh thần và thể chất.

Ngủ nhiều hơn nhu cầu có thể kéo dài trạng thái trầm cảm của một ngườiẢnh minh họa: Internet

Tăng nguy cơ tử vong

Các nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn cho thấy, những người ngủ lâu hơn có nguy cơ tử vong sớm hơn. Tỷ lệ tử vong ở độ tuổi còn trẻ cũng tăng bởi những vấn đề như tiểu đường và bệnh tim mạch - những bệnh lý liên quan đến ngủ quá nhiều.