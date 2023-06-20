Những biến chứng có thể ai cũng sẽ phải gặp sau khi nhổ răng khôn

Dinh dưỡng 20/06/2023 16:56

Răng khôn (hay còn được gọi là răng số 8) thường mọc rất muộn, gây ra biến chứng gây khó chịu cho người bệnh.

Để trả lời cho câu hỏi ''Khi nào cần nhổ răng khôn?''. Bạn cần xác định trạng thái khi răng khôn mọc thẳng, đủ chỗ, không bị xương và nướu cản trở nhưng không có răng đối diện ăn khớp, khiến răng khôn trồi dài tới hàm đối diện, tạo bậc thang giữa các răng, gây nhồi nhét thức ăn, lở loét nướu hàm thì nên nhổ bỏ. 

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Hình ảnh nhổ răng khôn nằm ngang - Ảnh minh họa: Internet

Nhổ răng khôn sẽ gặp các biến chứng gì? 

Đây là hỏi nhiều người lo sợ khi muốn nhổ răng số 8. Việc nhổ răng số 8 là khá phổ biến và ngày nay cũng ít khi xảy ra biến chứng nhờ công nghệ máy móc đã hiện đại hơn. Tuy vậy, nhổ răng khôn vẫn tiềm ẩn một số nguy cơ như sau:

- Nhiễm trùng và viêm ổ răng đã phẫu thuật: Viêm nhiễm khiến hàm và lợi bị đau âm ỉ, bốc mùi hôi, có dịch mủ trắng hoặc vàng tiết ra từ ổ răng khôn, sốt cao, sưng đau kéo dài... Điều này có thể là do sau khi nhổ răng người bệnh không biết cách vệ sinh và chăm sóc răng miệng hợp lý.

- Nhiễm khuẩn huyết: Ổ răng bị nhiễm khuẩn nếu không được điều trị có thể dẫn đến nhiễm trùng máu với các triệu chứng như rét run, sốt cao, mạch nhanh, nhỏ...

- Dây thần kinh liên quan bị tổn thương: Triệu chứng nhận biết tổn thương dây thần kinh do nhổ răng số 8 đó là tê và ngứa vùng lưỡi, răng, môi dưới và nướu. Các biểu hiện này thường xảy ra trong khoảng thời gian khá ngắn, ít có trường hợp bị vĩnh viễn.

- Nhổ răng số 8 có thể gây ra một số biến chứng nếu người bệnh không chăm sóc vệ sinh đúng cách.

Nhìn chung để phòng tránh và hạn chế tối đa nguy cơ gặp phải các biến chứng sau khi nhổ răng số 8, người bệnh cần phải kiểm tra một cách kỹ lưỡng trước khi phẫu thuật. Đồng thời tuân thủ theo đúng hướng dẫn chăm sóc răng miệng sau khi nhổ.

Những biến chứng có thể ai cũng sẽ phải gặp sau khi nhổ răng khôn - Ảnh 2
Nhổ răng số 8 có thể gây ra một số biến chứng nếu người bệnh không chăm sóc vệ sinh đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nhổ răng khôn cần làm gì? 

Cắn gạc tại chỗ trong vòng 30-45 phút sau nhổ răng. Khi thuốc tê tan, bạn có thể cảm thấy đau nhẹ và chảy máu nhẹ có thể kéo dài 1 hoặc 2 ngày. Má của bạn cũng có thể sưng lên, và có thể thấy xuất hiện một khối máu tụ. Bạn nên chườm túi nước đá lên má ngay sau khi nhổ, chắc chắn sẽ giảm đau, sưng. Nhanh chóng uống thuốc theo đơn bác sĩ đã kê, sẽ giúp bạn chống lại cơn đau có hiệu quả.

Những biến chứng có thể ai cũng sẽ phải gặp sau khi nhổ răng khôn - Ảnh 3
Cắn gạc tại chỗ trong vòng 30-45 phút sau nhổ răng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể tiếp tục đánh răng bình thườngNếu chảy máu đỏ tươi, dùng gạc vô trùng gấp lại áp vào vết thương và ép chặt từ 15 đến 20 phút để đủ thời gian cục máu đông hình thành lại; nếu vẫn chảy nhiều máu bạn nên quay lại bệnh viện để khám ngay.Không súc miệng khi cục máu đông chưa được hình thành. Không nên mút chíp, nhổ vặt, đá lưỡi, chọc tay.. vào vết thương.

Sau khi nhổ răng khôn ăn uống thế nào ? 

Trong vài ngày đầu sau nhổ răng nên ăn đồ mềm và dễ tiêu hóa để xương hàm không phải làm việc nhiều. Ngoài ra:

  • Không ăn thức ăn quá cứng, quá mặn, đồ ngọt, chua, cay, đồ uống có ga, cồn, quá nóng và các chất kích thích khác trong 2 ngày đầu tiên.
  • Không hút thuốc trong ít nhất 3 ngày.
  • Không uống rượu trong suốt thời gian điều trị của bạn.
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Thức ăn mềm cho người bị đau răng, nhổ răng khôn - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những ai chưa nhổ và có ý định nhổ răng khôn cũng cần lưu ý rằng: Răng khôn được xem là chiếc răng phức tạp nhất do răng thường mọc lệch, mọc ngầm gây đau nhức thân chủ và khó khăn trong việc nhổ bỏ. Việc nhổ răng khôn cần tuân thủ một số tiêu chí để không gây ra những biến chứng không đáng có như: Chảy máu kéo dài, Nhiễm khuẩn sau khi nhổ răng,...bạn cần tìm địa chỉ uy tín để thực hiện việc nhổ răng.

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