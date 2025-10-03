Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi. Ngoài tính cách chăm chỉ thì người tuổi này còn nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong công việc. Mặc kệ người khác ghen tỵ với những thành tựu mà bạn đạt được, bạn chỉ muốn tập trung vào công việc của mình.

Về vận trình tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Trong ngày hôm nay, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.



Công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không có gì khó khăn vào đúng ngày mai. Người tuổi này nhận ra đây là thời điểm thích hợp để phát huy tối đa khả năng thuyết phục người khác. Đó chính là cơ hội cho những người làm nghề kinh doanh, buôn bán. Con giáp này chẳng cần phải lo tới việc làm sao để cải thiện nguồn thu nhập cá nhân khi nhận được sự hậu thuẫn về mặt kinh tế từ gia đình.