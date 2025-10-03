Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc

Tâm linh - Tử vi 03/10/2025 06:45

Thứ Bảy 4/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi. Ngoài tính cách chăm chỉ thì người tuổi này còn nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong công việc. Mặc kệ người khác ghen tỵ với những thành tựu mà bạn đạt được, bạn chỉ muốn tập trung vào công việc của mình.

 

Về vận trình tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Trong ngày hôm nay, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không có gì khó khăn vào đúng ngày mai. Người tuổi này nhận ra đây là thời điểm thích hợp để phát huy tối đa khả năng thuyết phục người khác. Đó chính là cơ hội cho những người làm nghề kinh doanh, buôn bán. Con giáp này chẳng cần phải lo tới việc làm sao để cải thiện nguồn thu nhập cá nhân khi nhận được sự hậu thuẫn về mặt kinh tế từ gia đình. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên hanh thông và vượng sắc. Theo tử vi, tình cảm vợ chồng được hâm nóng cảm xúc kịp thời nên mang đến cho bạn và nửa kia những cung bậc cảm xúc tuyệt vời hơn bao giờ hết. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không có gì khó khăn vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi vào đúng ngày 16/6. Những nỗ lực và công sức của người tuổi này bỏ ra trong suốt thời gian qua dần được đền đáp một cách xứng đáng. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì thế mà “ngủ quên trên chiến thắng”. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ chuyển biến tích cực. Người có đôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đã tìm được người bạn đời lúc nào cũng quan tâm, yêu thương và chiều chuộng mình. Riêng người độc thân vẫn thoải mái với cuộc sống một mình như hiện tại. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 4/10/2025, Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh rực rỡ, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc - Ảnh 3
Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi vào đúng ngày 16/6 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 3/10/2025, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025), 3 con giáp vận mệnh hanh thông, đụng đâu cũng có tiền, tương lai hứa hẹn giàu sang rực rỡ

2 ngày cuối tuần (3/10 - 4/10/2025), 3 con giáp vận mệnh hanh thông, đụng đâu cũng có tiền, tương lai hứa hẹn giàu sang rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2025, 3 con giáp có vận trình lên như diều gặp gió, giàu có vô biên, vận may tụ hội, tương lai xán lạn

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2025, 3 con giáp có vận trình lên như diều gặp gió, giàu có vô biên, vận may tụ hội, tương lai xán lạn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 3/10/2025, của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 3/10/2025, của cải tăng lên gấp bội, công danh sự nghiệp đại cát đại lợi, đắc tài đắc lộc