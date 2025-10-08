Cảnh sát cố gắng phá cửa để cứu người nhưng không thành do xe bốc cháy dữ dội khiến cô gái tử vong thương tâm

Vụ tai nạn xảy ra vào thứ Tư tuần trước (giờ đại phương), gần ngã tư đường Northeast 163 và đường 28 tại North Miami Beach, Florida, Mỹ. Video từ camera gắn trên người cảnh sát ghi lại khoảnh khắc các sĩ quan chạy đến hiện trường, cố gắng phá cửa kính và dập lửa bằng bình chữa cháy, song ngọn lửa lan quá nhanh. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, toàn bộ chiếc xe đã bị bao trùm trong biển lửa.
Video 11 giờ 3 phút trước

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi