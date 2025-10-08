Cảnh sát cố gắng phá cửa để cứu người nhưng không thành do xe bốc cháy dữ dội khiến cô gái tử vong thương tâm

Vụ tai nạn xảy ra vào thứ Tư tuần trước (giờ đại phương), gần ngã tư đường Northeast 163 và đường 28 tại North Miami Beach, Florida, Mỹ. Video từ camera gắn trên người cảnh sát ghi lại khoảnh khắc các sĩ quan chạy đến hiện trường, cố gắng phá cửa kính và dập lửa bằng bình chữa cháy, song ngọn lửa lan quá nhanh. Khi lực lượng cứu hỏa có mặt, toàn bộ chiếc xe đã bị bao trùm trong biển lửa.

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

