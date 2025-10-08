Nhân viên viễn thông TP.HCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão

Ngày 7/10, thông tin về việc một người phụ nữ lấy túi đồ nghề của hai nhân viên kỹ thuật Viettel từ TPHCM ra Nghệ An hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Bualoi đã gây xôn xao dư luận trên các trang mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 6/10, hai nhân viên viễn thông sửa chữa đường dây tại số 150 Hồng Bàng (phường Thành Vinh, Nghệ An). Túi đồ nghề của họ được đặt dưới gốc cây gần đó.

Trong lúc đang làm việc trên cao, nhân viên đã phát hiện một người phụ nữ đi xe Lead lấy túi đồ đựng dụng cụ của mình. Mặc dù đã tri hô, người phụ nữ này vẫn xách túi đồ và nhanh chóng rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Bài viết về vụ việc này, được đăng tải trên một Fanpage cộng đồng người Nghệ An với hơn 3,1 triệu thành viên, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Bài viết nhận được hơn 24.000 lượt cảm xúc và hơn 8.100 bình luận, trong đó phần lớn là những lời lên án mạnh mẽ hành động của người phụ nữ.

Ngày 8/10, Trung tá Lê Văn Sơn, Phó trưởng Công an phường Thành Vinh, xác nhận đã tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội và Công an phường đang khẩn trương tổ chức xác minh, truy tìm người phụ nữ liên quan.

Tuy nhiên, việc truy tìm đang gặp khó khăn do các hình ảnh từ camera an ninh quanh khu vực xảy ra sự việc không ghi nhận rõ đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ.

Công an phường Thành Vinh đã đề xuất Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An trích xuất dữ liệu từ hệ thống giám sát an ninh để hỗ trợ công tác truy tìm người phụ nữ nói trên.

Thông tin truy tìm người phụ nữ lấy túi đồ nghề của nhân viên viễn thông TPHCM hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả bão Bualoi đăng tải trên Fanpage nhận hơn 8.100 lượt bình luận

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, Viettel đã huy động thêm hơn 100 đội ứng cứu từ các chi nhánh, nâng tổng số đội ứng cứu trên toàn quốc lên gần 600, tương ứng gần 1.500 nhân sự.

Tất cả được phân công theo chuyên môn gồm trạm BTS, truyền dẫn, cơ điện, viễn thông cố định… Nhờ đó, tiến độ khôi phục tín hiệu được đẩy nhanh, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cũng như nhu cầu liên lạc của người dân. 

Khi bão đi qua, hàng trăm trạm BTS tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh bị mất điện lưới, nhiều tuyến cáp bị hư hại do gió lớn và mưa lũ. Các đội kỹ thuật phải vận hành máy phát điện tại chỗ, vận chuyển nhiên liệu bằng xe chuyên dụng, thậm chí đi bộ nhiều giờ vượt qua vùng ngập lụt, sạt lở để tiếp cận trạm, đảm bảo tín hiệu liên tục. 

Tại Thanh Hóa, có thời điểm gần 900 trạm bị mất điện, song đến chiều 30/9, hơn 90% số trạm đã hoạt động trở lại.

Tại Hà Tĩnh, các xã miền núi được tiếp cận kịp thời. Ở địa điểm chịu ảnh hưởng nặng khác là Ninh Bình, nhờ phương án ứng cứu hiệu quả, tín hiệu đã cơ bản được phục hồi.

Song song với công tác khắc phục hạ tầng, Viettel còn triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng tại các vùng chịu ảnh hưởng.

Ngày 8/10, Công an xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) đang xác minh, làm rõ trình báo của một bé trai nghi bị một người phụ nữ giật 140 tờ vé số khi em đang đi bán trên một con đường thuộc địa bàn xã.

