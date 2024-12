Những lợi ích tuyệt vời của quả ớt chuông đối với sức khỏe, nhất là khi ăn vào mùa đông

Ớt chuông chứa ít calo nhưng rất giàu các vitamin tốt cho cơ thể như vitamin C, vitamin A, vitamin E, vitamin K, folate (vitamin B9), kali, magie…, là thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn lành mạnh và tốt cho sức khỏe. Ớt chuông có nhiều màu sắc khác nhau, phổ biến nhất là màu đỏ, vàng và xanh lục. Hiếm hơn là các loại ớt chuông màu cam, nâu, trắng và tím.

Ảnh minh họa: Internet

Ớt chuông đỏ chứa nhiều vitamin C (75% dinh dưỡng của ớt đỏ là vitamin C, nếu chế biến, 100g ớt đỏ sẽ cung cấp cho cơ thể tầm 100mg vitamin C). Hàm lượng vitamin A trong ớt chuông đỏ cũng cao hơn do có chứa beta-carotene, chất này cùng với lycopene tạo nên màu sắc cho ớt chuông đỏ.