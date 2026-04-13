Tử vi tuần mới từ 13/4 đến 19/4, 3 con giáp giàu càng thêm giàu, may mắn toàn diện, tiền vào như nước, hưởng phúc vô vàn

Tử vi tuần mới từ 13/4 đến 19/4, Thiên ấn chiếu mệnh cho thấy Thìn rất phấn khởi trong công việc. Mặc dù có nhiều việc phải làm, nhưng bạn có thể giải quyết tất cả một cách dễ dàng. May mắn cũng đặc biệt ủng hộ bạn và nhiều kế hoạch của bạn diễn ra suôn sẻ.

Nhưng con giáp này cũng nên xem lại thái độ của bản thân trong vấn đề tiền bạc, coi chừng gặp sai sót do ảnh hưởng của Tự Hình. Nhiều lúc bạn nóng nảy quá mức cho phép và vô cùng cố chấp, vì thế nên tiền không về và cũng không có duyên kiếm được tiền từ thiên hạ trong ngày này. Bí quyết của sự hòa thuận trong gia đình nằm ở sự thấu hiểu và khoan dung cho nhau. Bạn nên dành thêm thời gian cho gia đình hôm nay, dù chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm hay trò chuyện, điều đó cũng có thể giúp mọi người cảm thấy gần gũi nhau hơn.

Tử vi tuần mới từ 13/4 đến 19/4, tuổi Dần có đường công việc may mắn nhờ Chính Quan trợ lực. Nay tốt cho những bạn cần xuất ngoại, xin việc, học hành, chuyển nghề. Bạn không cần phải so sánh bản thân với ai hết, cứ cố gắng dần dần ắt sẽ có kết quả tốt đẹp.

Tuy nhiên tiền bạc không ổn định vì vướng vào Tương Hại cục. Bạn dễ gặp thị phi liên quan đến tiền, hay làm mất số tiền nhỏ. Thời gian tới hãy cẩn thận hơn với người ngoài, chẳng ai đáng tin cả, nhất là khi dính đến chuyện tiền nong.

Vận trình tình duyên thăng hoa nhờ Hỏa sinh Mộc. Các cặp vợ chồng tình cảm càng ngày càng nồng thắm, tình yêu và tình thân dần gắn kết với nhau thành một thể không thể tách rời, tuy không thể hiện ra nhưng chỉ 2 người biết là đủ rồi.

Con giáp tuổi Hợi

Tử vi tuần mới từ 13/4 đến 19/4, Chính Ấn cho thấy công việc làm ăn đặc biệt thuận lợi với tuổi Hợi. Nếu như bạn có dự định khởi nghiệp, thử sức ở lĩnh vực khác mạo hiểm hơn, đầu tư vào đất đai, thủy sản…

Tiền bạc ổn định thế những sức khỏe của tuổi này đang có chút vấn đề. Thời tiết bất ổn khiến bạn dễ bị ốm lâu ngày không khỏi, tốn tiền thuốc thang chữa trị, nên đổi bác sĩ để tìm ra phương pháp chữa trị phù hợp với mình.



Tự Hình cản lối nên tâm trạng của Hợi không được tốt cho lắm, sáng nắng chiều mưa, hay nổi nóng với những người xung quanh. Khi tình yêu của bạn trục trặc, thay vì im lặng đoán già đoán non, bạn hãy cùng người ấy nói chuyện thẳng thắn để giải quyết mọi vấn đề.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!