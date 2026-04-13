Ngô Kinh chăm con để vợ tập trung thi Đạp gió 2026

Tạ Nam cũng lập tức bắt sóng đầy tinh tế, cười đáp rằng sẽ “cố gắng để anh ấy ở nhà thêm một thời gian”.

Trong buổi livestream của chương trình “Đạp gió 2026” ngày 11.4, MC Nghê Bình đã hài hước nói với Tạ Nam - vợ Ngô Kinh: “Bảo Ngô Kinh ở nhà chăm con cho tốt, đừng làm lỡ việc phát triển sự nghiệp của cô”.

Ngay ngày hôm sau, Ngô Kinh đã có động thái đáp lời Nghê Bình bằng loạt ảnh chăm con thực tế. Trong ảnh, anh chơi đùa cùng con trai, chăm chú ghi lại khoảnh khắc con tập võ, hoàn toàn chuyển từ hình tượng người đàn ông thép trên màn ảnh sang ông bố dịu dàng. Cư dân mạng đùa rằng: “Anh Kinh phản hồi nhanh hơn cả khi nhận lời đóng chính!”.

Theo truyền thông Trung Quốc, hình tượng “ông bố nội trợ” của Ngô Kinh không phải là diễn cho có. Nhìn lại cuộc sống đời thường của anh, ngoài thời gian bận rộn với điện ảnh, việc tích cực tham gia nuôi dạy con đã là chuyện quen thuộc đối với Ngô Kinh.

Anh đưa con trai lớn Ngô Du cưỡi ngựa, đi thăm phim trường; còn cậu con thứ Ngô Lự thì nổi tiếng là “bám bố”, quấn Ngô Kinh không rời. Thậm chí từng có lần truyền thông bắt gặp anh mệt mỏi đến mức “uể oải” khi trông con ngoài đường.

Theo 163, câu đùa của Nghê Bình và hành động của Ngô Kinh được nhiều người ủng hộ bởi nó khéo léo phá vỡ định kiến “đàn ông lo việc lớn bên ngoài, phụ nữ quán xuyến việc trong nhà”.

Ngô Kinh - một diễn viên hàng đầu với tổng doanh thu phòng vé hơn 35 tỉ NDT, lại thoải mái xem “chăm con cho tốt” là nhiệm vụ quan trọng để báo cáo. Ngô Kinh dùng hành động “lùi về phía sau” để chăm con, trở thành hậu phương vững chắc nhất cho ước mơ sân khấu của vợ.

Sự tương phản này trở thành minh chứng sinh động cho mô hình gia đình thời đại mới. Cư dân mạng khen ngợi: “Đây là hình mẫu vợ chồng bình đẳng”, “Người đàn ông ủng hộ vợ phát triển sự nghiệp mới là đàn ông đích thực”.

Ngô Kinh và Tạ Nam quen nhau từ năm 2010, qua một chương trình do Tạ Nam dẫn dắt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Ngô Kinh đã trúng tiếng sét ái tình, tỏ tình 3 lần để chinh phục cô.

Trải qua hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng, họ chính thức kết hôn vào năm 2014. Sau khi kết hôn, tình cảm của cặp đôi luôn ổn định.

Tạ Nam đã đồng hành cùng Ngô Kinh từ lúc sự nghiệp khó khăn đến khi đạt đỉnh cao. Dù là vợ chồng lâu năm, họ vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm, được xem là cặp đôi kiểu mẫu của giới giải trí Trung Quốc.