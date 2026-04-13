Ngô Kinh chăm con để vợ tập trung thi Đạp gió 2026

Sao quốc tế 13/04/2026 14:06

Là một nam diễn viên, võ sĩ và đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc, Ngô Kinh hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm của mình trên mặt báo.

Trong buổi livestream của chương trình “Đạp gió 2026” ngày 11.4, MC Nghê Bình đã hài hước nói với Tạ Nam - vợ Ngô Kinh: “Bảo Ngô Kinh ở nhà chăm con cho tốt, đừng làm lỡ việc phát triển sự nghiệp của cô”.

Tạ Nam cũng lập tức bắt sóng đầy tinh tế, cười đáp rằng sẽ “cố gắng để anh ấy ở nhà thêm một thời gian”.

Ngay ngày hôm sau, Ngô Kinh đã có động thái đáp lời Nghê Bình bằng loạt ảnh chăm con thực tế. Trong ảnh, anh chơi đùa cùng con trai, chăm chú ghi lại khoảnh khắc con tập võ, hoàn toàn chuyển từ hình tượng người đàn ông thép trên màn ảnh sang ông bố dịu dàng. Cư dân mạng đùa rằng: “Anh Kinh phản hồi nhanh hơn cả khi nhận lời đóng chính!”.

Ngô Kinh chăm con để vợ tập trung thi Đạp gió 2026 - Ảnh 1Ngô Kinh chăm con để vợ tập trung thi Đạp gió 2026 - Ảnh 2

Theo truyền thông Trung Quốc, hình tượng “ông bố nội trợ” của Ngô Kinh không phải là diễn cho có. Nhìn lại cuộc sống đời thường của anh, ngoài thời gian bận rộn với điện ảnh, việc tích cực tham gia nuôi dạy con đã là chuyện quen thuộc đối với Ngô Kinh.

Anh đưa con trai lớn Ngô Du cưỡi ngựa, đi thăm phim trường; còn cậu con thứ Ngô Lự thì nổi tiếng là “bám bố”, quấn Ngô Kinh không rời. Thậm chí từng có lần truyền thông bắt gặp anh mệt mỏi đến mức “uể oải” khi trông con ngoài đường.

Theo 163, câu đùa của Nghê Bình và hành động của Ngô Kinh được nhiều người ủng hộ bởi nó khéo léo phá vỡ định kiến “đàn ông lo việc lớn bên ngoài, phụ nữ quán xuyến việc trong nhà”.

Ngô Kinh chăm con để vợ tập trung thi Đạp gió 2026 - Ảnh 3

Ngô Kinh - một diễn viên hàng đầu với tổng doanh thu phòng vé hơn 35 tỉ NDT, lại thoải mái xem “chăm con cho tốt” là nhiệm vụ quan trọng để báo cáo. Ngô Kinh dùng hành động “lùi về phía sau” để chăm con, trở thành hậu phương vững chắc nhất cho ước mơ sân khấu của vợ.

Sự tương phản này trở thành minh chứng sinh động cho mô hình gia đình thời đại mới. Cư dân mạng khen ngợi: “Đây là hình mẫu vợ chồng bình đẳng”, “Người đàn ông ủng hộ vợ phát triển sự nghiệp mới là đàn ông đích thực”.

Ngô Kinh và Tạ Nam quen nhau từ năm 2010, qua một chương trình do Tạ Nam dẫn dắt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Ngô Kinh đã trúng tiếng sét ái tình, tỏ tình 3 lần để chinh phục cô.

Trải qua hơn 2 năm hẹn hò kín tiếng, họ chính thức kết hôn vào năm 2014. Sau khi kết hôn, tình cảm của cặp đôi luôn ổn định.

Tạ Nam đã đồng hành cùng Ngô Kinh từ lúc sự nghiệp khó khăn đến khi đạt đỉnh cao. Dù là vợ chồng lâu năm, họ vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm, được xem là cặp đôi kiểu mẫu của giới giải trí Trung Quốc.

Ngô Kinh lộ vết 'phù lõm' ở gương mặt, gây lo ngại sức khỏe ở tuổi U60

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Ngô Kinh xuất hiện với trang phục đơn giản, thái độ điềm tĩnh và chủ yếu lắng nghe khán giả. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra sắc mặt của anh kém tươi, giọng nói có phần khàn và thể hiện sự mệt mỏi, khác biệt so với hình ảnh mạnh mẽ thường thấy trên màn ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Kinh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Ngô Kinh lộ vết 'phù lõm' ở gương mặt, gây lo ngại sức khỏe ở tuổi U60

Ngô Kinh lộ vết 'phù lõm' ở gương mặt, gây lo ngại sức khỏe ở tuổi U60

Phim điện ảnh 'Tiêu nhân' của Ngô Kinh lên kế hoạch quay phần 2

Phim điện ảnh 'Tiêu nhân' của Ngô Kinh lên kế hoạch quay phần 2

Thành Long là hình mẫu của Ngô Kinh, xin thêm thời gian chiếu cho 'Tiêu nhân'

Thành Long là hình mẫu của Ngô Kinh, xin thêm thời gian chiếu cho 'Tiêu nhân'

Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này

Từng được cho là sẽ thất bại ê chề, Ngô Kinh được cứu vì lý do này

Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé

Ngỡ ngàng bom tấn 100 triệu USD của Ngô Kinh lép vế phòng vé

TIN MỚI NHẤT

Bắt gặp vợ lén lút xách cơm ra ngoài lúc giữa trưa, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết lặng" khi thấy điểm đến

Tâm sự gia đình 18 phút trước
Về nhà thấy trần nhà bị khoét một lỗ lớn, tôi lén nhìn vào trong rồi "sốc ngất" trước thứ đang ẩn nấp phía trên

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Trong 4 tuần tới, Thân Phật phù trợ, 3 con giáp cát Lộc đầy nhà, TIỀN TÀI DƯ DẢ, hưởng trọn phúc TRỜI ban, tương lai vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Bị ép làm rể nhà sếp, tôi lên kế hoạch "lật kèo" ngay đêm tân hôn nhưng cái kết lại "ngọt lịm" ngoài dự tính

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 14/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp trong dự án phim mới 'Niệm Tương Tư'

Sao quốc tế 49 phút trước
Về ra mắt gặp "tình cũ" của bạn trai đang múa chảo trong bếp, tôi chỉ ngồi uống trà vẫn khiến mẹ chồng tương lai khen nức nở

Tâm sự 49 phút trước
Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Vừa nói lời tạm biệt vợ, người đàn ông đi xe máy bị ô tô tông trúng kinh hoàng

Video 1 giờ 4 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa xuất hiện trong tình trạng bất ổn về sức khỏe, phải đến bệnh viện gấp

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 13/4/2026: Thế giới giảm mạnh, miếng SJC và nhẫn trơn giảm 900 nghìn đồng/lượng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 13/4/2026, 3 con giáp vét sạch tiền thiên hạ, may mắn đủ đường, giàu có vang danh, làm ăn xuôi thuận

Doãn Hải My đến sân cổ vũ Đoàn Văn Hậu giữa lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngu Thư Hân và Hà Dữ tái hợp trong dự án phim mới 'Niệm Tương Tư'

Loạt khoảnh khắc thân thiết của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ bất ngờ 'gây sốt'

Mạnh Tử Nghĩa xuất hiện trong tình trạng bất ổn về sức khỏe, phải đến bệnh viện gấp

Trương Bá Chi tâm sự sức khỏe ngày càng xấu, phải uống thuốc

Triệu Lệ Dĩnh và phim Sở Kiều truyện bất ngờ hưởng lợi nhờ phần 2

Tính cách thật của Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình hay đổi cách nhìn

