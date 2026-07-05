Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì quá nghèo, cậu bé năm nào trở thành chủ tịch và màn "lật kèo" chấn động ngày gặp lại

Tâm sự gia đình 05/07/2026 19:15

Một bận, tôi đang phụ Năm làm dở chỗ tò he, có pikachu, doraemon, siêu nhân... tôi tự làm đẹp lắm. Năm bảo tôi giữ lấy vài cây làm kỉ niệm, tôi thích thú cầm lấy vui sướng vì thành quả. Bỗng đâu, mẹ tôi xuất hiện, giật lấy chỗ tò he tôi đang cầm rồi ném thật mạnh xuống đất nát tan chỗ tò he.

Ngày nhỏ đi học, cứ chiều về tôi lại ghé hàng xe tò he của bác Năm, ríu rít đòi bác dạy cho làm tò he. Bác Năm có một đứa con trai tên Khôi, nhưng tôi hay gọi bạn là Cún. Vì cứ mỗi lần tôi muốn bắt chuyện, cậu lại trốn sau lưng cha, hệt như một chú Cún. Nhà Cún nghèo lắm, hàng xe tò he của Năm không thể lo được gánh nặng cơm áo gạo tiền và cả chuyện học của Cún. Mẹ Cún lại mất sớm, từ đó bạn cứ lầm lì, buồn buồn thế nào ấy.

Cún nghỉ học sớm phụ cha làm tò he. Có tôi hay đến chơi lại ríu rít như chim non, bác Năm thích lắm, nhờ tôi giúp Cún vui vẻ hơn. Ban đầu Cún chả thích tôi đâu, nhưng tôi cứ quấy thành ra bạn phải nghe lời. Tôi với Cún dần thân với nhau, cả hai đứa đều hứng thú làm tò he. Tay lúc nào cũng đầy bột và màu, lấm lem trông buồn cười lắm, hai đứa cứ nhìn nhau khúc khích cười.

 

Năm dạy tôi rằng “Làm tò he cần chút khéo tay, tỷ mỉ, sáng tạo và quan trọng nhất là phải có niềm đam mê, mới có thể “thổi hồn” được cho những con giống bé xinh tò he được. Nước màu có nguồn gốc từ thiên nhiên, từ các loại lá cây, rau củ ăn được. Chẳng hạn như màu đỏ từ quả gấc, màu đen từ cây nhọ nồi, ở đồng quê rất nhiều, màu xanh từ lá trầu không, lá riềng. Cần phải qua nhiều công đoạn công phu, đặc biệt khâu làm bột thì mới làm ra được sản phẩm tò he bóng mượt và màu sắc tươi đẹp”. Tôi cứ nhớ kĩ lời Năm, chăm chút cho từng con tò he của mình. 

Một bận, tôi đang phụ Năm làm dở chỗ tò he, có pikachu, doraemon, siêu nhân... tôi tự làm đẹp lắm. Năm bảo tôi giữ lấy vài cây làm kỉ niệm, tôi thích thú cầm lấy vui sướng vì thành quả. Bỗng đâu, mẹ tôi xuất hiện, giật lấy chỗ tò he tôi đang cầm rồi ném thật mạnh xuống đất nát tan chỗ tò he. Nhìn tò he xanh đỏ bấy nhầy trên mặt đất tôi không kìm được khóc toáng lên.

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì quá nghèo, cậu bé năm nào trở thành chủ tịch và màn 'lật kèo' chấn động ngày gặp lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi chẳng nhớ rõ mẹ đã nói gì, trong kí ức vụn vỡ của tôi là chỗ tò he bấy nhầy, là những lời miệt thị của mẹ tôi cho Năm, là ánh mắt buồn tủi lẫn căm hận của Cún nhìn tôi và mẹ, là tôi bị lôi xồng xộc về nhà.

Từ đó tôi bị cấm không được đi long nhong sau giờ học, thay vào đó mẹ sắp xếp hàng tá môn học năng khiếu cho tôi, cố đào tạo tôi thành đứa con mát lòng mát dạ của ba mẹ. Lúc đó tôi chỉ biết nghe lời, lúc đó tôi nghĩ chắc rằng Cún sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại tôi nữa. Kể từ đó tôi cũng chẳng còn ghé ngang ngôi nhà lá nhỏ cùng hàng xe tò he quen thuộc nữa.

Một chiều thu nhẹ 15 năm sau, lá vàng rơi lã chã trên con đường quá đỗi quen thuộc. Hôm sau sẽ là ngày cưới của tôi. Chồng tương lai của tôi, anh ấy có vẻ đàng hoàng, công việc tốt với mức lương lí tưởng, dự là trong tương lai sẽ về tiếp quản công ty của gia đình. Tôi chỉ biết có vậy, vì tôi không hứng thú với người con trai mà ba mẹ chọn cho tôi, tôi cũng chẳng yêu ai từ lúc đi học đến giờ, cứ như trong tôi chẳng có hormone nữ vậy.

Để tự tặng cho bản thân một ngày an yên trước khi trở thành “vợ hiền, con đảm”, tôi cho phép mình tự đi mọi nơi mà không ai ràng buộc, mặc kệ chỗ tin nhắn chúc mừng của bạn bè cứ nhảy ting ting. Chúng bạn tôi mừng cho tôi lắm, vì chồng tương lai của tôi rất nổi tiếng từ thời còn đi học, anh vừa đẹp trai vừa giỏi lại giàu, ai chẳng ham. Nhưng tôi lại không ham. Chỉ thấy bức bối.

Tôi phóng xe một mạch trên con phố năm nào, nhìn ngắm chỗ hàng quán cũ nay đã đổi màu. Bất chợt, một quán cafe nhỏ nằm ngay ngắn trên con phố gần bờ sông mang tên “Tò he quán” đập vào mắt tôi, chuỗi kí ức lập tức hiện về. Tôi dừng xe rồi đi vào. Quán được trang trí phù hợp cho ba mẹ và bé, có thể vừa uống nước vừa nặn tò he, các bàn được xếp thành dãy cho các gia đình và các bé thoải mái trò chuyện với nhau.

Tôi khéo léo ngồi cạnh một mẹ và bé gái, bắt đầu nhào nặn thứ bột mịn màng đã lâu không chạm vào, nặn một hồi lại ra khuôn mặt một cậu bé – hình như tôi nhớ Cún rồi. Bé gái bên cạnh nhìn tôi nặn rất đẹp, háo hức năn nỉ ỉ ôi nhờ tôi bày. Tôi mỉm cười nhắc lại lời của Năm năm nào đã dạy tôi từ việc “thổi hồn” cho những con giống bé xinh tò he cho đến nước màu xanh đỏ từ thiên nhiên, vừa nói tay tôi vừa làm thành thục đến độ tôi không thể ngỡ.

Bỗng dưng có một giọng nam cất lên từ sau: “Cậu vẫn thích tò he như năm nào nhỉ?”

Tôi giật mình quay lại, thời gian có thể làm chúng ta trưởng thành nhưng không thể xóa đi được cảm giác. Tôi chắc chắn rằng đó là Cún. Cún nay đã trở thành một chàng trai khôi ngô, mái tóc đen óng cùng vòm ngực rắn chắc, đôi mắt sâu và nụ cười nhẹ tựa hơi sương. Trong phút chốc, tôi chẳng nói được gì cả, chỉ nhìn cậu ấy mà ngượng ngùng. 

“Cậu thấy quán của tớ đẹp chứ? Tớ muốn mọi người đều biết đến tò he, mọi gia đình và các bé đều yêu thích tò he. Tớ chờ một cô gái từ trẻ cho đến khi hóa thành một ông lão rồi đến hôm nay cô ấy mới tới đấy! ” – Cún cười lém lỉnh nhìn tôi

Tim tôi đánh thụp một tiếng. “Sao cậu không tìm tớ” – Tôi chẳng biết nói gì đối diện với Cún.

“Vì tớ biết cậu sẽ lại đến, như ngày nhỏ ấy. Không lẽ đã muộn sao?” – Cún trả lời

“Mai tớ cưới đấy, cậu nghĩ có muộn không?” – Tôi trách móc

“Tớ biết rồi. Chẳng phải cậu đã ở đây rồi sao? Tớ không cho ai lấy cậu đi nữa”

Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười. Hạnh phúc thật gần gũi, ngay xe hàng tò he năm ấy. Trong tiếng cười thơ trẻ đầy màu sắc. Chiều hôm ấy, tò he có đủ cả, có pikachu, doraemon, siêu nhân.... xanh xanh đỏ đỏ và hơn hết... vẫn còn vẹn nguyên.

Cuồng chăm cây táo hơn chăm con, chồng khiến vợ nổi da gà khi lén đào lên bọc nilon đen chôn sâu dưới gốc đất lúc nửa đêm

Cuồng chăm cây táo hơn chăm con, chồng khiến vợ nổi da gà khi lén đào lên bọc nilon đen chôn sâu dưới gốc đất lúc nửa đêm

Sau khi có con, chồng em cũng phụ chăm con nhưng lóng ngóng lắm. Dạo này anh còn có biểu hiện rất lạ, đó là mua một cây táo ở đâu về trồng, rồi tối nào cũng ra tưới nước, ở ngoài ban công nửa tiếng đồng hồ mới chịu đi vào. Em là phụ nữ nên cũng sinh nghi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 23 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 1 giờ 9 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 2 giờ 36 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày