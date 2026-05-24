Ngỡ ngàng gương mặt biến dạng của Dương Mịch khi livestream trên sóng CCTV

Sao quốc tế 24/05/2026 15:50

Dương Mịch trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại sự kiện livestream trên sóng CCTV. Sự kiện nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội và lọt top 3 hot search mảng giải trí - thời trang với hàng trăm triệu lượt đọc. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen có cánh, cư dân mạng lại được một phen ngỡ ngàng khi "bộ lọc" (filter) của chương trình livestream vô tình hoạt động quá đà.

Chính lớp filter bóp mặt và làm mịn quá mức này đã vô tình "hại" nữ diễn viên, khiến gương mặt sắc sảo vốn có của cô trở nên khác lạ, cằm nhọn hoắt và tỉ lệ thiếu cân đối. Trên khắp các diễn đàn Weibo, người hâm mộ vừa buồn cười vừa bất bình gọi vui đây là tạo hình "Dương Mịch - người ngoài hành tinh", đồng thời lên tiếng "đòi công bằng" cho nhan sắc thật của nàng tiểu hoa đán.

Bỏ qua sự cố kỹ thuật từ bộ lọc của nhà đài, tạo hình thực tế của Dương Mịch tại sự kiện lần này là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nữ diễn viên diện bộ suit trắng tinh khôi được nhà mốt couture Hà Lan Peet Dullaert thiết kế riêng (custom) dựa trên BST Haute Couture Xuân/Hè 2026. Đây là một cột mốc lịch sử khi Peet Dullaert lần đầu tiên thực hiện một thiết kế đặt may riêng cho một nghệ sĩ Trung Quốc. Thương hiệu này thậm chí còn ghim bài viết của cô lên đầu trang Instagram chính thức.

Tổng thể tạo hình của Dương Mịch là sự kết hợp hoàn hảo giữa hình tượng nữ cường công sở và nguồn năng lượng dịu dàng. Bộ suit có đường cắt may lập thể giúp tôn lên phần vai quyền lực, kết hợp với họa tiết bướm chìm, chi tiết đính pha lê tinh tế và trang sức dòng Precious Lace của Chopard. Cô khéo léo phối cùng giày cao gót màu nude của Stuart Weitzman để kéo dài đôi chân, kết hợp kiểu tóc búi tự nhiên đầy thanh lịch.

Sự xuất hiện hoàn hảo này tiếp tục củng cố danh xưng “nữ hoàng Haute Couture của Cbiz” của Dương Mịch. Tính đến cuối năm 2025, cô đã diện tổng cộng 115 bộ Haute Couture đến từ 34 thương hiệu khác nhau.

Bên cạnh bộ suit trắng quyền lực trên sóng livestream, loạt ảnh phong cách casual (thường ngày) của Dương Mịch trong ngày hôm đó cũng nhận được mưa lời khen. Dù diện áo sơ mi sọc PRADA, quần cotton-linen thoải mái, mũ lưỡi trai NEW ERA hay outfit áo da đen phối tóc đuôi ngựa, cô vẫn toát lên khí chất lạnh lùng đầy cuốn hút.

Dương Mịch tái hiện nét đẹp nữ nhân Bắc Ngụy trong dự án bom tấn cổ trang

Loạt khoảnh khắc hậu trường mới nhất của dự án bom tấn cổ trang Giang Sơn Đại Đồng vừa được hé lộ, ngay lập tức chiếm trọn tâm điểm truyền thông. Trong đó, phong cách trang điểm và phục trang mang đậm hơi thở lịch sử trong tạo hình của Dương Mịch trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của người hâm mộ.

