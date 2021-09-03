Mới đây, cựu thành viên AOA - Mina lần đầu tiết lộ câu chuyện bị cưỡng bức vào năm 14 tuổi. Sự việc này đã khiến cô nàng bị chấn thương tâm lí nặng nề.

Mina được biết đến là cựu thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc AOA. Dù sở hữu vẻ ngoài khả ái lẫn thân hình chuẩn đẹp, nhưng cô nàng lại là một thành viên khá mờ nhạt và không ghi ấn dấu trong lòng công chúng.

Song, vào khoảng thời gian gần đây, Mina là một cái tên khiến dân tình luôn quan tâm và "để mắt" đến. Cô nàng từng khiến dân tình bàng hoàng vì những hình ảnh rạch tay tự tử vì những áp lực từ việc bị thành viên cùng nhóm bắt nạt trong quá khứ. Chưa kể, nữ ca sĩ còn bị tố cáo là cướp bạn trai một người phụ nữ khác.

Mina nhận được sự chú ý sau những vụ lùm xùm về đời tư của mình - Ảnh: IGNV

Trong chương trình "Blessed Show", Mina đã chia sẻ câu chuyện gây sốc mà cô gặp phải vào năm 14 tuổi. Cô nhớ lại ký ức khủng khiếp: "Tôi đã bị người anh trai xấu xa x.âm h.ại trong một căn nhà trống. Anh ta bảo tôi đến gặp một người bạn. Khi đến nơi, tôi đã định bỏ về, nhưng bị đập chai bia vào đầu và bị đánh hơn 4 tiếng đồng hồ.

Mina lần đầu chia sẻ về vụ việc đau lòng của mình phải gánh chịu từ thuở bé - Ảnh: chụp màn hình

"Sau đó tôi bị cưỡng hiếp. Đối với tôi, đó là tổn thương lớn nhất về đàn ông. Sau đó, tôi được thả ra vào lúc 2h sáng và phải bò về nhà. Tôi không muốn bị mẹ bắt gặp khi đang ăn sáng. Không muốn bị phát hiện vết thương nên tôi đã bỏ nhà đi suốt 3 ngày".

Nữ ca sĩ không kìm được nước mắt khi chia sẻ câu chuyện của mình - Ảnh: chụp màn hình

Vết thương quá lớn về mặt thể xác khi tuổi còn quá nhỏ, cô nàng luôn bị ám ảnh nặng nề về mặt tâm lí. Theo như chia sẻ, cô nàng từng vượt qua "cửa tử" và có cả những sự cố chưa từng được công khai tận hơn 20 lần. Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn đang chịu đựng và điều trị chứng trầm cảm hơn 10 năm qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-bi-cuong-buc-nam-14-tuoi-nu-than-tuong-han-quoc-lan-dau-boc-bach-bi-am-anh-tam-ly-nang-ne-422066.html