Sự cố thảm đỏ nhớ đời: Mỹ nhân lộ vùng nhạy cảm vẫn chưa bằng người đẹp bị nam MC giơ bàn tay hư

Có thể nói, sự kiện thảm đỏ của các ngôi sao hàng đầu Hollywood luôn được báo giới đưa tin rầm rộ và công chúng đặc biệt quan tâm. Mỗi khi các minh tinh xuất hiện đều diện lên mình những bộ trang phục lộng lẫy hay những món phụ điện đắt đỏ nhưng không kém phần độc đáo. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu các ngôi sao này gặp những tình huống "bất đắt dĩ" khi sải bước trước công chúng. Điều này lại vô tình bị các camera vô tình quay lại và bắt trọn mọi khoảnh khắc.

Tại lễ trao giải Oscar năm 2000, Angelina Jolie đã có hành động khiến ai nấy cũng bất ngờ khi hôn anh trai ruột của mình là nam diễn viên James Haven trước ống kính. Mặc dù, ai cũng biết cả hai anh em đều có mối quan hệ rất thân thiết và luôn xuất hiện cùng nhau trên mọi phương diện. Nhưng hành động nãy đã gây nên nhiều tranh cãi và nhận rất nhiều lời chỉ trích từ công chúng.

Megham Markle là một Lọ Lem biến thành công chúa khi cô nàng hẹn hò và kết hôn cùng hoàng tử Harry. Cô trở thành một phần của gia đình hoàng gia nên từ đó cũng nhận được nhiều sự chú ý từ báo chí. Mọi nhất cử nhất động của cô đều được đưa tin, tình huống trớ trêu khi vào năm 2018 cô diện một chiếc đầm đi dự sự kiện cùng chồng. Nhưng cô lại vô tình để nguyên tem mác trong chiếc đầm, ngay sau đó cô liền trở thành tâm điểm trong giới thời trang và nhận nhiều ý kiến trái chiều vì sự thiếu cẩn trọng này của mình.

Meghan Markle để lộ tem mác kém sang khi đi dự sự kiện cùng Hoàng tử Harry Ảnh: Internet

Tem mác khá to và được đính ở vị trí không được tinh tế nên khiến nhiều người khó hiểu. Ảnh: Internet

Scarlett Johansson bị MC 'nắn' vòng 1 ngay thảm đỏ

Không biết sự việc này của nam MC Isaac Mizrahi là vô tình hay cố ý nhưng nó hoàn toàn lại là sự thật. Vào năm 2006 tại lễ trao giải Qủa cầu vàng, nam MC có cơ hội được phỏng vấn Scarlett Johansson trên thảm đỏ. Ngay lập tức Isaac Mizrahi đã đưa tay lên sờ vào ngực của nữ diễn viên. Khiến cả trường quay nín lặng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi anh lại có một hành động thiếu tinh tế như vậy. Hành động này ngay sau đó đã được đăng tải lên MXH nhiều người tỏ ra bức xúc và yêu cầu anh giải nghệ.

Khoảnh khắc camera chụp lại được nam MC đưa tay hướng về vòng 1 của Scarlett Johansson. Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Scarlett Johansson. Ảnh: Internet

Kendall Jenner và Bella Hadid "lộ hàng" vì mặc váy xẻ táo bạo

Hai người mẫu đình đám bậc nhất Hollywood là Kendall Jenner và Bella Hadid luôn chọn cho mình những bộ cánh lộng lẫy cùng với đó là những thiết kế cắt xẻ táo bạo. Không phải lần nào cũng gặp may mắn với những bộ trang phục như vậy. Cả hai đã gặp tình huống trớ trêu khi bị "lộ hàng" trong các sự kiện đình đám của làng giải trí, khiến ai nấy đều phải che mắt ngay lập tức.

Kendall Jenner đã trở thành tâm điểm chú ý khi thả rông vòng 1 cùng với đó là chiếc váy xẻ tà quá đà lộ hẳn vùng kín trước máy quay, trong buổi hậu trao giả Oscar năm 2019. Ảnh: Internet

Bella Hadid khi lên cầu thang trong lễ LHP Cannes năm 2016, phần nhạy cảm của cô đã bị lộ hết trước ống kính khiến người xem sốc toàn tập. Ảnh: Internet

Emma Watson gặp sự cố trang phục trên thảm đỏ

Trong 2 buổi công chiếu phim Harry Potter vào năm 2009 và 2012, cô nàng công chúa của Hollywood đã vô tình bị lộ hàng ở những chỗ vô cùng "hiểm hóc". Lần đầu là chiếc váy năm 2009 bị lộ nội y và lần thứ hai là lộ miếng dán ngực vì chiếc yếm không ôm sát ngực. Cả hai lần bị lộ hàng như vậy đều khiến ai nấy cũng bất ngờ nhưng vì là sự vô cố ngoài ý muốn nên cô nàng cũng không nhận những lời chỉ trích từ công chúng.

Năm 2009 Emma Watson bị lộ nội y khi kí tên cho fan hâm mộ ở buổi ra mắt phim Harry Potter và Hoàng tử lai. Ảnh: Internet