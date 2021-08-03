Sự cố thảm đỏ nhớ đời: Mỹ nhân lộ vùng nhạy cảm vẫn chưa bằng người đẹp bị nam MC giơ bàn tay hư

Sao quốc tế 03/08/2021 10:55

Những lần dự sự kiện thảm đỏ, các ngôi sao hàng đầu Hollywood gặp những tình huống trớ trêu. Thậm chí là ngượng "muối mặt" đến nỗi không muốn xem lại những hình ảnh đó lần hai.

Có thể nói, sự kiện thảm đỏ của các ngôi sao hàng đầu Hollywood luôn được báo giới đưa tin rầm rộ và công chúng đặc biệt quan tâm. Mỗi khi các minh tinh xuất hiện đều diện lên mình những bộ trang phục lộng lẫy hay những món phụ điện đắt đỏ nhưng không kém phần độc đáo. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu các ngôi sao này gặp những tình huống "bất đắt dĩ" khi sải bước trước công chúng. Điều này lại vô tình bị các camera vô tình quay lại và bắt trọn mọi khoảnh khắc.

Angelina Jolie hôn anh trai tại lễ trao giải Oscar

Tại lễ trao giải Oscar năm 2000, Angelina Jolie đã có hành động khiến ai nấy cũng bất ngờ khi hôn anh trai ruột của mình là nam diễn viên James Haven trước ống kính. Mặc dù, ai cũng biết cả hai anh em đều có mối quan hệ rất thân thiết và luôn xuất hiện cùng nhau trên mọi phương diện. Nhưng hành động nãy đã gây nên nhiều tranh cãi và nhận rất nhiều lời chỉ trích từ công chúng.

Sự cố thảm đỏ nhớ đời: Mỹ nhân lộ vùng nhạy cảm vẫn chưa bằng người đẹp bị nam MC giơ bàn tay hư - Ảnh 1
Angelina Jolie hôn anh trai ruột của mình ngay trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar khiến ai nấy cũng bất ngờ. Ảnh: Internet
Sự cố thảm đỏ nhớ đời: Mỹ nhân lộ vùng nhạy cảm vẫn chưa bằng người đẹp bị nam MC giơ bàn tay hư - Ảnh 2
Cả hai luôn thân thiết và luôn có mặt trong các sự kiện quan trọng cùng nhau. Ảnh minh họa: Internet

Meghan Markle diện đồ còn nguyên tem

Megham Markle là một Lọ Lem biến thành công chúa khi cô nàng hẹn hò và kết hôn cùng hoàng tử Harry. Cô trở thành một phần của gia đình hoàng gia nên từ đó cũng nhận được nhiều sự chú ý từ báo chí. Mọi nhất cử nhất động của cô đều được đưa tin, tình huống trớ trêu khi vào năm 2018 cô diện một chiếc đầm đi dự sự kiện cùng chồng. Nhưng cô lại vô tình để nguyên tem mác trong chiếc đầm, ngay sau đó cô liền trở thành tâm điểm trong giới thời trang và nhận nhiều ý kiến trái chiều vì sự thiếu cẩn trọng này của mình.

Sự cố thảm đỏ nhớ đời: Mỹ nhân lộ vùng nhạy cảm vẫn chưa bằng người đẹp bị nam MC giơ bàn tay hư - Ảnh 3
Meghan Markle để lộ tem mác kém sang khi đi dự sự kiện cùng Hoàng tử Harry Ảnh: Internet
Sự cố thảm đỏ nhớ đời: Mỹ nhân lộ vùng nhạy cảm vẫn chưa bằng người đẹp bị nam MC giơ bàn tay hư - Ảnh 4
Tem mác khá to và được đính ở vị trí không được tinh tế nên khiến nhiều người khó hiểu. Ảnh: Internet

Scarlett Johansson bị MC 'nắn' vòng 1 ngay thảm đỏ

Không biết sự việc này của nam MC Isaac Mizrahi là vô tình hay cố ý nhưng nó hoàn toàn lại là sự thật. Vào năm 2006 tại lễ trao giải Qủa cầu vàng, nam MC có cơ hội được phỏng vấn Scarlett Johansson trên thảm đỏ. Ngay lập tức Isaac Mizrahi đã đưa tay lên sờ vào ngực của nữ diễn viên. Khiến cả trường quay nín lặng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi anh lại có một hành động thiếu tinh tế như vậy. Hành động này ngay sau đó đã được đăng tải lên MXH nhiều người tỏ ra bức xúc và yêu cầu anh giải nghệ.

Sự cố thảm đỏ nhớ đời: Mỹ nhân lộ vùng nhạy cảm vẫn chưa bằng người đẹp bị nam MC giơ bàn tay hư - Ảnh 5
Khoảnh khắc camera chụp lại được nam MC đưa tay hướng về vòng 1 của Scarlett Johansson. Ảnh: Internet
Sự cố thảm đỏ nhớ đời: Mỹ nhân lộ vùng nhạy cảm vẫn chưa bằng người đẹp bị nam MC giơ bàn tay hư - Ảnh 6
Nữ diễn viên Scarlett Johansson. Ảnh: Internet

Kendall Jenner và Bella Hadid "lộ hàng" vì mặc váy xẻ táo bạo

Hai người mẫu đình đám bậc nhất Hollywood là Kendall Jenner và Bella Hadid luôn chọn cho mình những bộ cánh lộng lẫy cùng với đó là những thiết kế cắt xẻ táo bạo. Không phải lần nào cũng gặp may mắn với những bộ trang phục như vậy. Cả hai đã gặp tình huống trớ trêu khi bị "lộ hàng" trong các sự kiện đình đám của làng giải trí, khiến ai nấy đều phải che mắt ngay lập tức.

Sự cố thảm đỏ nhớ đời: Mỹ nhân lộ vùng nhạy cảm vẫn chưa bằng người đẹp bị nam MC giơ bàn tay hư - Ảnh 7
Kendall Jenner đã trở thành tâm điểm chú ý khi thả rông vòng 1 cùng với đó là chiếc váy xẻ tà quá đà lộ hẳn vùng kín trước máy quay, trong buổi hậu trao giả Oscar năm 2019. Ảnh: Internet
Sự cố thảm đỏ nhớ đời: Mỹ nhân lộ vùng nhạy cảm vẫn chưa bằng người đẹp bị nam MC giơ bàn tay hư - Ảnh 8
 Bella Hadid khi lên cầu thang trong lễ LHP Cannes năm 2016, phần nhạy cảm của cô đã bị lộ hết trước ống kính khiến người xem sốc toàn tập. Ảnh: Internet

Emma Watson gặp sự cố trang phục trên thảm đỏ

Trong 2 buổi công chiếu phim Harry Potter vào năm 2009 và 2012, cô nàng công chúa của Hollywood đã vô tình bị lộ hàng ở những chỗ vô cùng "hiểm hóc". Lần đầu là chiếc váy năm 2009 bị lộ nội y và lần thứ hai là lộ miếng dán ngực vì chiếc yếm không ôm sát ngực. Cả hai lần bị lộ hàng như vậy đều khiến ai nấy cũng bất ngờ nhưng vì là sự vô cố ngoài ý muốn nên cô nàng cũng không nhận những lời chỉ trích từ công chúng.

Sự cố thảm đỏ nhớ đời: Mỹ nhân lộ vùng nhạy cảm vẫn chưa bằng người đẹp bị nam MC giơ bàn tay hư - Ảnh 9
Năm 2009 Emma Watson bị lộ nội y khi kí tên cho fan hâm mộ ở buổi ra mắt phim Harry Potter và Hoàng tử lai. Ảnh: Internet
Sự cố thảm đỏ nhớ đời: Mỹ nhân lộ vùng nhạy cảm vẫn chưa bằng người đẹp bị nam MC giơ bàn tay hư - Ảnh 10
Năm 2012, Emma Watson tham dự lễ công chiếu phim The Perks of Being a Wallflower vô tình bị lộ miếng dáng ngực mà cô nàng không hề phát hiện ra. Ảnh: Internet
Nữ thần Hollywood có vòng 1 đẹp hoàn hảo tới mức bị nghi là hàng "fake"

Nữ thần Hollywood có vòng 1 đẹp hoàn hảo tới mức bị nghi là hàng "fake"

Ngôi sao nổi tiếng Hollywood Anne Hathaway có diện mạo vô cùng xinh đẹp và kiêu sa mà cô nàng còn gây chú ý vì vóc dáng quá đẹp không thua kém một mỹ nhân nào.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Hollywood Emma Waston Angelina Jolie

TIN LIÊN QUAN

Nữ thần Hollywood có vòng 1 đẹp hoàn hảo tới mức bị nghi là hàng "fake"

Nữ thần Hollywood có vòng 1 đẹp hoàn hảo tới mức bị nghi là hàng "fake"

Hollywood xuất hiện "tiên nữ" mang dòng máu lai sở hữu mặt mộc không cần photoshop, bí quyết làm đẹp khiến nhiều người bất ngờ

Hollywood xuất hiện "tiên nữ" mang dòng máu lai sở hữu mặt mộc không cần photoshop, bí quyết làm đẹp khiến nhiều người bất ngờ

Top mỹ nhân gốc Việt đình đám: Nổi tiếng ở kinh đô điện ảnh Hollywood, thành công vang dội ở đất nước tỉ dân

Top mỹ nhân gốc Việt đình đám: Nổi tiếng ở kinh đô điện ảnh Hollywood, thành công vang dội ở đất nước tỉ dân

Dương Mịch càn quét loạt tạp chí lớn nhất Trung Quốc: Dịu dàng, kiêu sa như "thần tiên tỷ tỷ" trong loạt tạp chí mới

Dương Mịch càn quét loạt tạp chí lớn nhất Trung Quốc: Dịu dàng, kiêu sa như "thần tiên tỷ tỷ" trong loạt tạp chí mới

Rò rỉ cảnh casting 'thác loạn' khỏa thân của nam đạo diễn 'dơ bẩn' liên quan đến 'lãng tử hiếp dâm' rùm beng showbiz

Rò rỉ cảnh casting 'thác loạn' khỏa thân của nam đạo diễn 'dơ bẩn' liên quan đến 'lãng tử hiếp dâm' rùm beng showbiz

BIẾN MỚI: Một mỹ nam 'cuồn cuộn' số 1 Cbiz vướng tiệc thác loạn, dính đường dây ma túy 'thuốc vâng lời' chấn động?

BIẾN MỚI: Một mỹ nam 'cuồn cuộn' số 1 Cbiz vướng tiệc thác loạn, dính đường dây ma túy 'thuốc vâng lời' chấn động?

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 23 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 23 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 23 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 52 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 15 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi