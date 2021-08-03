Dương Mịch càn quét loạt tạp chí lớn nhất Trung Quốc: Dịu dàng, kiêu sa như "thần tiên tỷ tỷ" trong loạt tạp chí mới

Sao quốc tế 03/08/2021 06:00

Sau loạt ồn ào về chuyện tình ái, giờ đây Dương Mịch không chỉ trở lại màn điện ảnh Hoa ngữ mà cô nàng còn được mời chụp ảnh cho tạp chí Madame FIRAGO Trung số tháng 8 này. Được tạo hình quá xuất sắc, Dương Mịch khiến các fan đứng ngồi không yên.

Có vẻ như lần sau trở lại đây Dương Mịch lại bật chế độ phủ sóng toàn bộ các trang bìa, điện ảnh của Hoa ngữ. Khi cô liên tục xuất hiện trên các tạp chí lớn ở Trung Quốc. Cô nhận được vô số lời khen vì những bộ ảnh cô chụp gần đây khiến cho ai nấy cũng bất ngờ. Cô nàng biến đổi đa dạng theo những phong cách khác nhau, không khác gì một con "tắt kè hoa" khi thì những trang phục thể thao năng động, khi lại là một cô nàng mới lớn,...

Dương Mịch càn quét loạt tạp chí lớn nhất Trung Quốc: Dịu dàng, kiêu sa như 'thần tiên tỷ tỷ' trong loạt tạp chí mới - Ảnh 1
Dương Mịch càn quét loạt tạp chí lớn nhất Trung Quốc: Dịu dàng, kiêu sa như 'thần tiên tỷ tỷ' trong loạt tạp chí mới - Ảnh 2
Sự trở lại lần này của Dương Mịch thật sự bùng nổ và khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Ảnh: Internet

Nhưng lần trở lại này, nàng tiểu hoa đán lại chọn cho mình một hình tượng không ai ngờ được đó là "thần tiên tỷ tỷ", xinh đẹp, dịu dàng nhưng cũng rất kiêu sa. Loạt hình ảnh Dương Mịch xuất hiện trên tạp chí madame FIRGO Trung số tháng 8 do thương hiệu Bvlgari đẩy bìa. Cô nàng vừa quảng bá cho dòng trang sức vừa quảng bá dòng túi xách của hãng.

Dương Mịch càn quét loạt tạp chí lớn nhất Trung Quốc: Dịu dàng, kiêu sa như 'thần tiên tỷ tỷ' trong loạt tạp chí mới - Ảnh 3

Dương Mịch chia sẻ với madame FIRGO, mỗi lần nhận những vai diễn cô luôn có sự cân nhắc chọn lựa kĩ càng, mỗi bộ phim cô đóng đều nỗ lực không ngừng nghỉ: ""Bọn họ" không dễ dàng buông tha cho tôi, tôi cũng không buông tha cho ‘bọn họ’." ("Bọn họ" ở đây là những vai diễn, nhân vật mà Dương Mịch đã từng diễn).

Dương Mịch càn quét loạt tạp chí lớn nhất Trung Quốc: Dịu dàng, kiêu sa như 'thần tiên tỷ tỷ' trong loạt tạp chí mới - Ảnh 4

Có thể nói, mỗi lần Dương Mịch xuất hiện hầu như mọi sự tập trung, chú ý đều dành cho cô nàng. Hiện nay trong giới giải trí Hoa ngữ Dương Mịch vẫn là cái tên được săn đón nhiều nhất, một mỹ nhân có lượng fan hùng hậu nhất Cbiz.

Dương Mịch càn quét loạt tạp chí lớn nhất Trung Quốc: Dịu dàng, kiêu sa như 'thần tiên tỷ tỷ' trong loạt tạp chí mới - Ảnh 5
Dương Mịch càn quét loạt tạp chí lớn nhất Trung Quốc: Dịu dàng, kiêu sa như 'thần tiên tỷ tỷ' trong loạt tạp chí mới - Ảnh 6
Dương Mịch càn quét loạt tạp chí lớn nhất Trung Quốc: Dịu dàng, kiêu sa như 'thần tiên tỷ tỷ' trong loạt tạp chí mới - Ảnh 7
Dương Mịch càn quét loạt tạp chí lớn nhất Trung Quốc: Dịu dàng, kiêu sa như 'thần tiên tỷ tỷ' trong loạt tạp chí mới - Ảnh 8

Sức hút của Dương Mịch khiến các tạp chí phải luôn xếp hàng chờ cô làm người mẫu ảnh, chỉ trong năm nay Dương Mịch đã xuất hiện trên 8 bìa tạp chí lớn. Điều cũng chứng minh được vị trí của Dương Mịch trong làng Hoa ngữ chưa bao giờ ngừng hot. Những bộ phim là nữ chính trong thời gian tới cũng sẽ được công chiếu trên các nhà đài lớn nhất của Trung Quốc. Hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả trong và ngoài nước.

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Từ khóa:   mỹ nhân Cbiz Dương Mịch Dương Mịch nữ thần hạng A

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