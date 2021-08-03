Dương Mịch càn quét loạt tạp chí lớn nhất Trung Quốc: Dịu dàng, kiêu sa như "thần tiên tỷ tỷ" trong loạt tạp chí mới

Có vẻ như lần sau trở lại đây Dương Mịch lại bật chế độ phủ sóng toàn bộ các trang bìa, điện ảnh của Hoa ngữ. Khi cô liên tục xuất hiện trên các tạp chí lớn ở Trung Quốc. Cô nhận được vô số lời khen vì những bộ ảnh cô chụp gần đây khiến cho ai nấy cũng bất ngờ. Cô nàng biến đổi đa dạng theo những phong cách khác nhau, không khác gì một con "tắt kè hoa" khi thì những trang phục thể thao năng động, khi lại là một cô nàng mới lớn,...

Sự trở lại lần này của Dương Mịch thật sự bùng nổ và khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Ảnh: Internet

Nhưng lần trở lại này, nàng tiểu hoa đán lại chọn cho mình một hình tượng không ai ngờ được đó là "thần tiên tỷ tỷ", xinh đẹp, dịu dàng nhưng cũng rất kiêu sa. Loạt hình ảnh Dương Mịch xuất hiện trên tạp chí madame FIRGO Trung số tháng 8 do thương hiệu Bvlgari đẩy bìa. Cô nàng vừa quảng bá cho dòng trang sức vừa quảng bá dòng túi xách của hãng.