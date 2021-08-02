Fan David Beckham được pha bổ mắt ngắm visual cực đỉnh nhà BeckVic, nhưng công chúa nhỏ Harper lại chiếm trọn spotlight của bố

Mùa hè này, đại gia đình nhà cựu danh thủ David Beckham đã có chuyến du lịch tận hưởng kì nghỉ mát ở vùng biển Amalfi nước Ý. Trong khi Beckham chơi cùng cậu con trai út là Cruz và cô công chúa nhỏ Harper trong nhiều ngày liền. Thì Victoria và cậu cả Brooklyn và vị hôn thê lại đi thăm thú một vài nơi ở Ý. Được biết, anh chàng Brooklyn và bạn gái muốn tổ chức kết hôn tại Ý nên đã dành thời gian để đi xem một số địa điểm để tổ chức cho lễ cưới.

Gia đình David Beckham đã có chuyến nghỉ hè tại Ý. Ảnh: Internet

Beckham tranh thủ chụp hình cũng con gái. Ảnh: Internet

Khoảng cuối tháng 7 vừa qua, 3 bố con Beckham đã có bữa ăn thịnh soạn trên du thuyền nhưng người ta không hề để ý đến sự xa hoa của gia đình Beckham. Tất cả đều dồn sự chú ý vào nhan sắc của gia đình nhà này, khi ai cũng để ý đến đầu tóc bạch kim của cực danh thủ người Anh. Mặc dù đã là ông bố U50. Nhưng sự phong độ, điển trai thì khó ai qua được David. Tuy nhiên, cô công chúa Harper mới là người chiếm trọn spotlight lần này, cô bé đã bước sang 10 tuổi và nhan sắc thì ngày càng thăng hạng. Vẻ ngoài nữ tính, xinh đẹp khiến ai nấy cũng dành lời khen cho cô nàng út nhà David.

Hình ảnh gây tranh cãi khi David để con gái tự điều khiển moto nước. Ảnh: Internet

David Beckham đã có những khoảnh khắc vui vẻ cùng con gái cưng. Ảnh: Internet

Gia đình nhà BeckVic luôn là hình mẫu lý tưởng của mọi gia đình hàng đầu làng giải trí. Cuộc sống hạnh phúc cùng với đó là khối tài sản khổng lồ nên việc sở hữu những món đồ hàng hiệu hay các lần du lịch ở những nơi xa hoa khiến ai nấy cũng trầm trồ. Gia đình nhà Beckham luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, chỉ cần có những thông tin gì đó thì ngay lập tức sẽ có rất nhiều trang báo đưa tin.