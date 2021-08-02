Fan David Beckham được pha bổ mắt ngắm visual cực đỉnh nhà BeckVic, nhưng công chúa nhỏ Harper lại chiếm trọn spotlight của bố

Sao quốc tế 02/08/2021 05:00

Mới đây, dân tình đã rần rần khi thấy những hình ảnh về cựu danh thủ David Beckham cùng hai người con út đi du lịch ở Ý. Nhưng sự chú ý dường như đều nghiêng về cô công chúa nhỏ nhà Beckham.

Mùa hè này, đại gia đình nhà cựu danh thủ David Beckham đã có chuyến du lịch tận hưởng kì nghỉ mát ở vùng biển Amalfi nước Ý. Trong khi Beckham chơi cùng cậu con trai út là Cruz và cô công chúa nhỏ Harper trong nhiều ngày liền. Thì Victoria và cậu cả Brooklyn và vị hôn thê lại đi thăm thú một vài nơi ở Ý. Được biết, anh chàng Brooklyn và bạn gái muốn tổ chức kết hôn tại Ý nên đã dành thời gian để đi xem một số địa điểm để tổ chức cho lễ cưới.

Fan David Beckham được pha bổ mắt ngắm visual cực đỉnh nhà BeckVic, nhưng công chúa nhỏ Harper lại chiếm trọn spotlight của bố - Ảnh 1

 

Fan David Beckham được pha bổ mắt ngắm visual cực đỉnh nhà BeckVic, nhưng công chúa nhỏ Harper lại chiếm trọn spotlight của bố - Ảnh 2
Gia đình David Beckham đã có chuyến nghỉ hè tại Ý. Ảnh: Internet
Fan David Beckham được pha bổ mắt ngắm visual cực đỉnh nhà BeckVic, nhưng công chúa nhỏ Harper lại chiếm trọn spotlight của bố - Ảnh 3
Beckham tranh thủ chụp hình cũng con gái. Ảnh: Internet

Khoảng cuối tháng 7 vừa qua, 3 bố con Beckham đã có bữa ăn thịnh soạn trên du thuyền nhưng người ta không hề để ý đến sự xa hoa của gia đình Beckham. Tất cả đều dồn sự chú ý vào nhan sắc của gia đình nhà này, khi ai cũng để ý đến đầu tóc bạch kim của cực danh thủ người Anh. Mặc dù đã là ông bố U50. Nhưng sự phong độ, điển trai thì khó ai qua được David. Tuy nhiên, cô công chúa Harper mới là người chiếm trọn spotlight lần này, cô bé đã bước sang 10 tuổi và nhan sắc thì ngày càng thăng hạng. Vẻ ngoài nữ tính, xinh đẹp khiến ai nấy cũng dành lời khen cho cô nàng út nhà David.

Fan David Beckham được pha bổ mắt ngắm visual cực đỉnh nhà BeckVic, nhưng công chúa nhỏ Harper lại chiếm trọn spotlight của bố - Ảnh 4
Hình ảnh gây tranh cãi khi David để con gái tự điều khiển moto nước. Ảnh: Internet
Fan David Beckham được pha bổ mắt ngắm visual cực đỉnh nhà BeckVic, nhưng công chúa nhỏ Harper lại chiếm trọn spotlight của bố - Ảnh 5
David Beckham đã có những khoảnh khắc vui vẻ cùng con gái cưng. Ảnh: Internet

Gia đình nhà BeckVic luôn là hình mẫu lý tưởng của mọi gia đình hàng đầu làng giải trí. Cuộc sống hạnh phúc cùng với đó là khối tài sản khổng lồ nên việc sở hữu những món đồ hàng hiệu hay các lần du lịch ở những nơi xa hoa khiến ai nấy cũng trầm trồ. Gia đình nhà Beckham luôn là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, chỉ cần có những thông tin gì đó thì ngay lập tức sẽ có rất nhiều trang báo đưa tin.

Fan David Beckham được pha bổ mắt ngắm visual cực đỉnh nhà BeckVic, nhưng công chúa nhỏ Harper lại chiếm trọn spotlight của bố - Ảnh 6
Fan David Beckham được pha bổ mắt ngắm visual cực đỉnh nhà BeckVic, nhưng công chúa nhỏ Harper lại chiếm trọn spotlight của bố - Ảnh 7
Đại gia đình nhà Beck-Vic. Ảnh: Internet

Cô công chúa nhỏ Harper từ khi được ra đời luôn chiếm trọn spotlight của cả gia đình. Cô bé nhận được sự yêu thương, chăm sóc của ba mẹ và những người anh. Nên cô bé luôn được cưng chiều hết mức, khi vừa khi ra đời mọi người đều ví cô bé Harper là "đứa trẻ ngậm thìa vàng". Qủa thật là như vậy, khi có ba mẹ là người nổi tiếng trên toàn thế giới, giàu có nên hầu hết Harper dĩ nhiên cũng được hưởng mọi thứ mà ba mẹ cô bé trao tặng. Từ khi được sinh ra cô bé luôn được mẹ Victoria cho mặc những bộ trang phục đắt tiền đến từ các thương hiệu nổi tiếng của trẻ em. Cùng với đó là những bộ trang phục được thiết kế riêng dành cho cô cô chúa này. 

Fan David Beckham được pha bổ mắt ngắm visual cực đỉnh nhà BeckVic, nhưng công chúa nhỏ Harper lại chiếm trọn spotlight của bố - Ảnh 8
Các sự kiện về thời trang David Beckham luôn dẫn theo cô công chúa nhỏ đi cùng. Ảnh: Internet
Fan David Beckham được pha bổ mắt ngắm visual cực đỉnh nhà BeckVic, nhưng công chúa nhỏ Harper lại chiếm trọn spotlight của bố - Ảnh 9
Harper luôn được người ba yêu quý hộ tống đi bất cứ nơi nào. Ảnh: Internet
Fan David Beckham được pha bổ mắt ngắm visual cực đỉnh nhà BeckVic, nhưng công chúa nhỏ Harper lại chiếm trọn spotlight của bố - Ảnh 10
Harper là công chúa nhỏ trong gia đình nên cô bé luôn được các anh cưng chiều. Ảnh: Internet
Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng'

Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng'

Yoona một cái tên chưa bao giờ ngừng hot trong giới Idol Kpop. Trong suốt 14 năm hoạt động nghệ thuật cô nàng không ít lần trở thành đại sứ thương hiệu của các mỹ phẩm nổi tiếng và chưa một lần nào bị thất sủng.

Xem thêm
Từ khóa:   David - Victoria Beckham Harper Beckham du lịch tại Ý

TIN LIÊN QUAN

Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng'

Nữ thần Yoona 14 năm liên tiếp làm điều này và chưa lần nào bị 'thất sủng'

Nữ thần Hollywood có vòng 1 đẹp hoàn hảo tới mức bị nghi là hàng "fake"

Nữ thần Hollywood có vòng 1 đẹp hoàn hảo tới mức bị nghi là hàng "fake"

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 21 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 21 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 21 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 50 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 14 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi