Choáng ngợp với nữ rapper 'cool ngầu' nhất Hàn Quốc tạo dáng vòng một 'trễ nải' gây thương nhớ

Nữ rapper nóng bỏng nhất xứ Hàn - Jessi khoe vòng một đẫy đà và căng đầy khiến bao người thương nhớ và không ngớt lời khen.
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Khi nhắc đến những nữ rapper nổi đình nổi đám trong giới âm nhạc của Hàn Quốc, không ai có thể quên được cái tên Jessi. Người đẹp tên thật là Jessica Hyunju Ho và được biết đến với vai trò ca sĩ kiêm rapper người Mỹ gốc Hàn Quốc. Đây là một nữ rapper tài năng, cá tính và được nhiều người mến mộ. Cô nàng còn được người hâm mộ ưu ái dành cho biệt danh là “chị đại” của làng rap Hàn Quốc.
Không chỉ vì cô xinh đẹp và tài năng, nữ rapper còn gây ấn tượng bởi tính cách mạnh mẽ hơn người, thẳng thắn, luôn bất chấp dư luận và có hơi… đầu gấu. Mới đây, với khuôn mặt ăn ảnh cùng thân hình siêu mẫu"bốc lửa", cô nàng cũng liên tục gây sức hút với tạo dáng vòng một “trễ nải” trong chiếc áo được cắt xẻ đến táo bạo.
Chưa dừng lại ở đó, người đẹp xứ sở kim chi còn sở hữu những bộ trang phục bó sát người để khoe tối đa đường cong của cơ thể. Bên cạnh đó, khoản tạo dáng vô cùng táo bạo và gợi cảm của cô nàng cũng khiến nhiều người không thể rời mắt.
Có thể nói, Jessi chính là một trong những nghệ sĩ "ngông cuồng" và khác biệt bậc nhất của Hàn Quốc. Bởi lẽ, thị trường âm nhạc Hàn Quốc vô cùng khắt khe, không ai có đủ can đảm nói những phát ngôn gây sốc và thẳng thắn khác người như cô nàng này.