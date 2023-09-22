Dương Mịch 'bùng nổ' nhan sắc khi 'nên duyên' cùng sao nam kém 6 tuổi Cung Tuấn

Sao quốc tế 22/09/2023 17:35

Mới đây, iQIYI đã tung trailer mới của bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính.

Sau khi trailer mới của bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương được phát hành, nhan sắc của Dương Mịch trong vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả. Cụ thể, nhân vật Đồ Sơn Hồng Hồng của Dương Mịch gây chú ý với nhiều tạo hình đẹp xuất sắc. Nhan sắc trẻ trung của nữ diễn viên cũng là điểm cộng cực lớn.

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng Dương Mịch và Cung Tuấn không có "phản ứng hóa học", ngoại hình vẫn còn sự chênh lệch về tuổi tác rất lớn.

Dương Mịch 'bùng nổ' nhan sắc khi 'nên duyên' cùng sao nam kém 6 tuổi Cung Tuấn - Ảnh 1

Dương Mịch 'bùng nổ' nhan sắc khi 'nên duyên' cùng sao nam kém 6 tuổi Cung Tuấn - Ảnh 2Dương Mịch 'bùng nổ' nhan sắc khi 'nên duyên' cùng sao nam kém 6 tuổi Cung Tuấn - Ảnh 3Dương Mịch 'bùng nổ' nhan sắc khi 'nên duyên' cùng sao nam kém 6 tuổi Cung Tuấn - Ảnh 4Dương Mịch 'bùng nổ' nhan sắc khi 'nên duyên' cùng sao nam kém 6 tuổi Cung Tuấn - Ảnh 5

Ngoài Dương Mịch, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên còn "gây sốt" với dàn diễn viên cực đẹp. Tạo hình của các nhân vậy cũng được đánh giá rất cao, mỗi người mang một sắc thái riêng biệt.

Ngoài ra, kỹ xảo của phim cũng được khen ngợi hết lời với những màn thi phép cực kỳ ấn tượng. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương – Nguyệt Hồng Thiên được dự đoán sẽ bùng nổ khi lên sóng thời gian tới.

Dương Mịch 'bùng nổ' nhan sắc khi 'nên duyên' cùng sao nam kém 6 tuổi Cung Tuấn - Ảnh 6

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương gồm 3 phần với nội dung độc lập là Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Phần đầu tiên do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính, kể về mối tình giữa nữ vương yêu giới bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) cùng với Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn).

Dương Mịch 'bùng nổ' nhan sắc khi 'nên duyên' cùng sao nam kém 6 tuổi Cung Tuấn - Ảnh 7

Trong quá khứ, Đồ Sơn Hồng Hồng từng vô tình hại chết ân nhân của mình. Chính vì thế, cô vẫn luôn sống trong mặc cảm tội lỗi. Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy cho đến một ngày, duyên phận đưa cô gặp chàng thiếu niên ấm áp Nguyệt Sơ. Nguyệt Sơ cảm mến Hồng Hồng và bày tỏ tình cảm với cô.

Tuy nhiên, Hồng Hồng không thể buông bỏ quá khứ nên đành từ chối. Nguyệt Sơ rời đi, để rồi khi hai người gặp lại, chàng đã ở độ tuổi gần đất xa trời. Hồng Hồng đến lúc này mới có thể mở cửa trái tim, nguyện từ bỏ yêu lực và ký ức để đổi lấy nhân duyên ở kiếp sau. Thế nhưng, đây vẫn chưa phải là cái kết cuối cùng cho câu chuyện giữa họ.

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