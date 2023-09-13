Ý nghĩa phụ kiện đặc biệt trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 37 của Dương Mịch

Sao quốc tế 13/09/2023 16:08

Phụ kiện cài tóc mà nữ diễn viên sử dụng ngay lập tức được nhiều người chú ý bởi đây là một phụ kiện đặc biệt. 

Ngày 12/9, nhân dịp sinh nhật lần thứ 37, Weibo phòng làm việc Dương Mịch chia sẻ bộ ảnh khoe sắc vóc quyến rũ của nữ diễn viên. Bộ ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lượt quan tâm, yêu thích của mọi người.

Trong bộ ảnh kỷ niệm đón tuổi mới của mình, Dương Mịch diện mẫu áo váy với thiết kế đơn giản, thanh lịch kèm họa tiết hoa nhẹ nhàng. Nhan sắc và thần thái của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ. Đặc biệt, phụ kiện cài tóc mà người đẹp sinh năm 1986 sử dụng ngay lập tức được nhiều người chú ý bởi đây là một phụ kiện đặc biệt. 

Ý nghĩa phụ kiện đặc biệt trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 37 của Dương Mịch - Ảnh 1Ý nghĩa phụ kiện đặc biệt trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 37 của Dương Mịch - Ảnh 2

Nhiều cư dân mạng nhận ra phụ kiện cài tóc mà Dương Mịch sử dụng là hoa nhung. Hoa nhung là một trong các di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. Nghệ thuật làm hoa nhung - nghệ thuật truyền thống của thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô - cũng là một trong những di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh thuộc tỉnh Giang Tô.

Ở thời trước tại Trung Quốc, trong các dịp lễ Tết như Tết Âm lịch, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, phụ nữ và các bé gái thường dùng hoa nhung để búi lên tóc như một phụ kiện trang điểm cho bản thân. Được biết, các họa tiết hoa nhung được lấy từ biểu tượng cuộc sống dân gian mang thông điệp việc tốt, điềm lành. Do vậy, nhiều gian xưởng làm hoa nhung vào thời đó cũng đã ra đời.           

Ý nghĩa phụ kiện đặc biệt trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 37 của Dương Mịch - Ảnh 3Ý nghĩa phụ kiện đặc biệt trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 37 của Dương Mịch - Ảnh 4Ý nghĩa phụ kiện đặc biệt trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 37 của Dương Mịch - Ảnh 5

Đặc biệt, tạo hình của Dương Mịch trong bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đóng chính cùng Cung Tuấn cũng từng sử dụng hoa nhung làm phụ kiện cài tóc. Trong phim, Dương Mịch vào vai nữ vương của Đồ Sơn - Nguyệt Hồng/Đồ Sơn Hồng Hồng. Đồ Sơn Hồng Hồng là một nữ vương của yêu giới có bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng bên trong lại ấm áp và giàu lòng thương người. 

Ý nghĩa phụ kiện đặc biệt trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 37 của Dương Mịch - Ảnh 6Ý nghĩa phụ kiện đặc biệt trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 37 của Dương Mịch - Ảnh 7Ý nghĩa phụ kiện đặc biệt trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 37 của Dương Mịch - Ảnh 8

Hiện tại, Dương Mịch đang tham gia vào dự án phim Cáp Nhĩ Tân 1944 đóng chính cùng nam diễn viên Tần Hạo. Những hình ảnh trên phim trường Cáp Nhĩ Tân 1944 của Dương Mịch cũng được đánh giá cao. Nữ diễn viên gây ấn tượng với tóc dài lọn sóng và quân phục tối màu tạo nên một phong cách trưởng thành khác hẳn với hình ảnh trẻ trung, diễm lệ thường thấy.   

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