Sức hút khủng của Dương Mịch: Nhận hàng nghìn lời chúc mừng sinh nhật, được tặng 6 cái bánh kem trong ngày đặc biệt

Sao quốc tế 13/09/2023 09:28

Nữ diễn viên nhận được hàng nghìn lời chúc mừng nhân dịp sinh nhật tuổi mới đến từ người hâm mộ, bạn bè, đoàn làm phim, nhãn hàng và dàn nghệ sĩ Cbiz nổi tiếng. 

Ngày 12/9, những hình ảnh mừng tuổi mới của Dương Mịch nhanh chóng trở thành chủ đề sôi nổi trên mạng xã hội xứ Trung. Trên Weibo, nữ diễn viên nhận được hàng nghìn lời tâm tư tình cảm chúc mừng nhân dịp sinh nhật tuổi 37 đến từ người hâm mộ, bạn bè, đoàn làm phim, nhãn hàng và dàn nghệ sĩ Cbiz nổi tiếng. 

Sức hút khủng của Dương Mịch: Nhận hàng nghìn lời chúc mừng sinh nhật, được tặng 6 cái bánh kem trong ngày đặc biệt - Ảnh 1

Sức hút khủng của Dương Mịch: Nhận hàng nghìn lời chúc mừng sinh nhật, được tặng 6 cái bánh kem trong ngày đặc biệt - Ảnh 2
2 cái bánh kem do phòng làm việc tặng

Trong ngày đặc biệt này, Dương Mịch đã có một lịch trình "bận rộn" khi ăn mừng sinh nhật cùng đoàn làm phim Cáp Nhĩ Tân 1944 rồi lại đi ăn cùng Lưu Thi Thi, Trương Đại Đại, Hoàng Minh Hạo. Cô cũng nhận được 6 chiếc bánh kem tặng mình nhân ngày sinh nhật đến từ phòng làm việc (2 cái), nhà sản xuất Vương Nhất Hủ, đoàn làm phim Cáp Nhĩ Tân 1944, Trương Đại Đại - Tiểu Giả và Lưu Thi Thi.     

Sức hút khủng của Dương Mịch: Nhận hàng nghìn lời chúc mừng sinh nhật, được tặng 6 cái bánh kem trong ngày đặc biệt - Ảnh 3

Sức hút khủng của Dương Mịch: Nhận hàng nghìn lời chúc mừng sinh nhật, được tặng 6 cái bánh kem trong ngày đặc biệt - Ảnh 4
Bánh kem do Trương Đại Đại và Tiểu Giả tặng
Sức hút khủng của Dương Mịch: Nhận hàng nghìn lời chúc mừng sinh nhật, được tặng 6 cái bánh kem trong ngày đặc biệt - Ảnh 5
Bánh kem do nhà sản xuất Vương Nhất Hủ tặng
Sức hút khủng của Dương Mịch: Nhận hàng nghìn lời chúc mừng sinh nhật, được tặng 6 cái bánh kem trong ngày đặc biệt - Ảnh 6
Bánh kem do đoàn làm phim Cáp Nhĩ Tân 1944 tặng
Sức hút khủng của Dương Mịch: Nhận hàng nghìn lời chúc mừng sinh nhật, được tặng 6 cái bánh kem trong ngày đặc biệt - Ảnh 7
Bánh kem do Lưu Thi Thi tặng. Trên tài khoản Weibo, Lưu Thi Thi cũng dành lời chúc ngọt ngào đến Dương Mịch: "Sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện luôn tốt đẹp nhé"

Cũng trong sáng cùng ngày, sinh nhật của Dương Mịch tiếp tục gây "bão" giới giải trí xứ Trung như mọi năm. Nữ diễn viên nhận "cơn mưa" lời chúc mừng tuổi mới từ dàn nghệ sĩ Cbiz. Riêng dàn nghệ sĩ của công ty Gia Hành như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân, Hoàng Mộng Oánh, Đại Tư, Chúc Tử Kiệt,... cũng gửi lời chúc mừng đến đàn chị dù hiện tại cô đã rời công ty.                   

Sức hút khủng của Dương Mịch: Nhận hàng nghìn lời chúc mừng sinh nhật, được tặng 6 cái bánh kem trong ngày đặc biệt - Ảnh 8Sức hút khủng của Dương Mịch: Nhận hàng nghìn lời chúc mừng sinh nhật, được tặng 6 cái bánh kem trong ngày đặc biệt - Ảnh 9Sức hút khủng của Dương Mịch: Nhận hàng nghìn lời chúc mừng sinh nhật, được tặng 6 cái bánh kem trong ngày đặc biệt - Ảnh 10Sức hút khủng của Dương Mịch: Nhận hàng nghìn lời chúc mừng sinh nhật, được tặng 6 cái bánh kem trong ngày đặc biệt - Ảnh 11

Trên trang cá nhân, Dương Mịch cũng đăng tải bài viết bày tỏ sự quan tâm lớn đến người hâm mộ, và bạn bè, đồng nghiệp đã dành tình cảm cho mình: "Một ngày được tình yêu vây quanh, cảm ơn mọi người. Mong mọi tâm nguyện đều thành hiện thực".

 

 

 

Dương Mịch rạng rỡ đón tuổi 37, Địch Lệ Nhiệt Ba và dàn nghệ sĩ Cbiz nườm nượp làm điều đặc biệt cho đàn chị!

Dương Mịch rạng rỡ đón tuổi 37, Địch Lệ Nhiệt Ba và dàn nghệ sĩ Cbiz nườm nượp làm điều đặc biệt cho đàn chị!

Dương Mịch đón nhận nhiều lời chúc ý nghĩa từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ trong ngày đặc biệt.

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