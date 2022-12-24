Rộ tin Trương Vân Long bị bắt gặp hò cùng nữ diễn viên Chung Sở Hy

Sao quốc tế 24/12/2022 17:51

Mới đây, Trương Vân Long và Chung Sở Hy đã bị bắt gặp tay trong tay hẹn hò tình tứ khiến dân mạng vô cùng phấn khích.

Nguồn tin cho biết, vào ngày 6/11, sau khi đến Thượng Hải thì Trương Vân Long đã lập tức tới nhà Chung Sở Hy. Không lâu sau, tài xế và giúp việc rời khỏi nhà nữ diễn viên để lại không gian riêng cho cả hai. Tại đây, cặp đôi đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau và chỉ dừng lại khi nam diễn viên rời đi vào ngày 10/11. 

Rộ tin Trương Vân Long bị bắt gặp hò cùng nữ diễn viên Chung Sở Hy - Ảnh 1
Trương Vân Long và Chung Sở Hy - Ảnh: Internet

Dù đã từng nhiều lần bị phát hiện tay trong tay hẹn hò thân mật với nhau nhưng cho tới thời điểm hiện tại, cả 2 vẫn chưa lên tiếng xác nhận câu chuyện trên. 

Rộ tin Trương Vân Long bị bắt gặp hò cùng nữ diễn viên Chung Sở Hy - Ảnh 2
Rộ tin Trương Vân Long bị bắt gặp hò cùng nữ diễn viên Chung Sở Hy - Ảnh 3
Cặp đôi bị bắt gặp qua đêm cùng nhau - Ảnh: Internet

Trương Vân Long sinh năm 1988, là nghệ sĩ trực thuộc công ty quản lý Gia Hành. Anh được mệnh danh là nam thần chuyên vai phụ khi từng xuất hiện với vai trò nam thứ trong nhiều tác phẩm ăn khách như "Cổ Kiếm Kỳ Đàm", "Vẫn Cứ Thích Em", "Hải Thượng Phồn Hoa", "Thiên Cổ Quyết Trần"…

Chung Sở Hy là nữ diễn viên sinh năm 1993, đến từ Quảng Châu. Trung Quốc. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trong bộ phim "Phương Hoa" của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Màn thể hiện ấn tượng giúp Chung Sở Hy được đề cử giải Kim Mã ở hạng mục Diễn viên mới xuất sắc.

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