Chương Tử Di tái hợp đạo diễn Lý An 'Ngọa hổ tàng long' sau 25 năm

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Kim Sơn đích thành sắc” của nhà văn gốc Hoa Trương Thần Cực, lấy bối cảnh vào cuối thời kỳ cơn sốt đào vàng ở Mỹ thế kỷ XIX. Câu chuyện xoay quanh hai đứa trẻ mồ côi người Hoa di cư, vật lộn sinh tồn và tìm kiếm cơ hội nơi miền viễn Tây đầy khắc nghiệt.

Truyền thông quốc tế đưa tin, bộ phim mới mang tên “Gold mountain” (tạm dịch: Núi vàng), dự kiến khởi quay vào tháng 4 tại California (Mỹ), với sự tham gia của Chương Tử Di và Trần Pháp Lai. Cuộc “tái hợp thế kỷ” của Lý An và Chương Tử Di được xem là một trong những tin tức đáng chú ý nhất làng điện ảnh thời gian gần đây.

Sau khi lặng lẽ dời lịch khởi quay vào năm ngoái để đủ điều kiện tham gia đợt xét duyệt ưu đãi thuế tiếp theo của bang California, quá trình sản xuất bộ phim đang được đẩy nhanh. Dự kiến, “Gold mountain” sẽ tiêu tốn hơn 30 triệu USD cho quá trình quay phim tại bang California.

Đây không chỉ là lần Lý An tiếp tục khai thác sâu đề tài nhập cư và sinh tồn sau “Cuộc đời của Pi”, mà còn được xem là bước đi quan trọng giúp Chương Tử Di trở lại mạnh mẽ với thị trường quốc tế.

Dàn ê-kíp phía sau cũng khiến giới chuyên môn phải trầm trồ. Phim có sự tham gia của nhà quay phim từng 3 lần đoạt Oscar Emmanuel Lubezki; cùng biên kịch gốc Hàn - Mỹ Jung Han Sol, người từng viết kịch bản cho loạt phim đình đám “Pachinko”.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, với đội ngũ sản xuất danh tiếng, chất lượng của bộ phim gần như được bảo chứng ngay từ đầu.

Nhìn lại năm 2000, “Ngọa hổ tàng long” do Lý An đạo diễn không chỉ càn quét các giải thưởng quốc tế mà còn đưa hình tượng “Ngọc Kiều Long” của Chương Tử Di ra toàn cầu, mở ra sự nghiệp quốc tế rực rỡ cho cô.

Sau 25 năm, từ rừng trúc phương Đông đến miền hoang mạc viễn Tây, lần hợp tác này đã vượt xa ý nghĩa của một dự án phim thông thường, mà trở thành biểu tượng của “sự tái khởi động ký ức điện ảnh của cả một thời đại”.

Những năm gần đây, Chương Tử Di tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua bộ phim “Tương viên lộng: Huyền án”, giành nhiều đề cử và giải thưởng lớn. Việc tái hợp với Lý An lần này được xem là tín hiệu rõ ràng cho màn trở lại mạnh mẽ của cô tại Hollywood.

Có nhà phê bình nhận xét thẳng thắn: “Đây không chỉ là một sự hợp tác, mà là tuyên ngôn hướng ra toàn cầu. “Chương quốc tế” thực sự đã trở lại”.