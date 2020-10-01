Vụ ‘bom’ 150 mâm cỗ cưới: Công an đã tìm thấy cô dâu, chủ quán hé lộ thêm thông tin bất ngờ

Liên quan đến vụ việc cô dâu bị tố “bom” 150 mâm cỗ của nhà hàng, cơ quan chức năng đã tìm thấy cô dâu, đưa về trụ sở làm việc.

Trao đổi với báo chí, công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết đã tìm thấy và mời cô dâu "bom" 150 mâm cỗ về trụ sở Công an TP Điện Biên Phủ để làm rõ vụ việc.

Theo đó, cô dâu tên C.T.U (24 tuổi, hộ khẩu thường trú tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Sau khi xảy ra sự việc, người này đã rời khỏi địa bàn.

Liên quan đến vụ việc, theo chia sẻ của chủ nhà hàng, trước hôm diễn ra đám cưới, cô dâu có đến nhà hàng và đặt thêm 5 mâm cỗ với lý do là phát sinh thêm khách mời.

Vụ cô dâu 'bom' 150 mâm cỗ gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngoài ra, chủ nhà hàng còn chia sẻ thêm trên Pháp luật và Bạn đọc: “Ngoài 155 mâm cỗ, hôm 24 nhà gái có tổ chức đám cưới ở trên Pá Qoang và có đặt nhà hàng chuyển lên 156kg gà và 40kg giò, 180 đĩa mía tráng miệng. Nhà gái cũng có hỗ trợ người xuống đây để vận chuyển lên, vì vậy mình cũng có sự tin tưởng, nên giao hàng mà không lấy tiền”.

Chủ nhà hàng thẫn thờ sau khi sự việc xảy ra - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, chiều 30/9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một nhà hàng ở TP. Điện Biên bị "bom" 150 mâm cỗ cưới. Theo đó, dù đặt tiệc ở nhà hàng nhưng khi đến thời gian đã hẹn, cô dâu chú rể và quan khách 2 bên không xuất hiện. Sau cùng, phía nhà hàng đã cầu cứu cộng đồng mạng giải cứu 150 mâm cỗ với giá 500 nghìn đồng/mâm.

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