Đăng tin cho thuê phòng trọ, gã trai lừa cô gái trẻ đến xem phòng rồi hiếp dâm, cướp tài sản

Xã hội 03/10/2020 10:25

Không có tiền tiêu xài, Trung lên mạng tìm những cô gái có nhu cầu thuê phòng trọ, lừa đưa vào khách sạn nhằm cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thành Trung (SN 1993), Phan Huỳnh Tuấn T. (SN 2003), Huỳnh Nhật H. (SN 2005, cùng ngụ Q12), Nguyễn Thị Lý (SN 1998, quê Tây Ninh) về các hành vi: hiếp dâm, cướp tài sản, không tố giác tội phạm.

Đăng tin cho thuê phòng trọ, gã trai lừa cô gái trẻ đến xem phòng rồi hiếp dâm, cướp tài sản - Ảnh 1
Nguyễn Thành Trung (ngoài cùng bên trái) và 2 đồng phạm - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Theo Công an TP.HCM, do không có tiền tiêu xài, Trung nảy sinh ý định lên mạng xã hội tìm những cô gái có nhu cầu thuê phòng trọ, lừa đến xem phòng rồi cướp tài sản.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 18/9, Trung chạy xe máy đến khách sạn N.S.P.N. trên đường TTN01 (phường Tân Thới Nhất, quận 12) thuê phòng 106 rồi đứng chờ tại bãi xe khách sạn.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, chị H. (26 tuổi, quê Bình Thuận) chạy xe máy hiệu Vission đến, gửi tại bãi xe khách sạn. Tại phòng 106, trong lúc chị H. đang xem nhà vệ sinh thì bị Trung xô ngã, đánh vào mặt, khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên chị H. van xin và nói đến "ngày đèn đỏ" nên Trung ép nạn nhân kích dục cho mình.

Sau đó, Trung trói tay cô gái, cướp điện thoại, xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau khi được nhân viên khách sạn giải cứu, chị H. đã đến công an phường trình báo. 

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an nhanh chóng bắt giữ Trung và các đối tượng liên quan. Theo đó, T. và H. là người mang khăn tắm, dây trói đến khách sạn cho Trung và được Trung hứa cho mỗi người 500 ngàn đồng, còn Nguyễn Thị Lý (bạn gái Trung) đã cùng Trung tiêu thụ chiếc điện thoại cướp được của nạn nhân. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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