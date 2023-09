Nghe người ta nói vợ mình vào nhà người đàn ông khác, Trần Thanh Tâm đánh vợ tử vong trên đường. Hiện nghi phạm đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thanh Tâm (SN 1973, ngụ ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) để điều tra về hành vi đánh vợ tử vong.

Nghe đồn vợ vào nhà hàng xóm, Tâm đánh vợ tử vong - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Theo thông tin đăng tải trên Công Lý, Tâm và vợ là chị Lê Thị Mỹ H. (SN 1976) cùng làm nghề đưa đò ở bến đò Mương Ngang.

Khoảng 17 giờ ngày 21/9/2020, sau khi uống bia, Tâm đến nhà anh Trần Hoàng V. (SN 1980) ở gần nhà để đòi nợ.

Tại đây, anh V. nói nhìn thấy vợ Tâm vào nhà người đàn ông khác. Tâm hỏi nhiều lần thì V. khẳng định là thật.

Cho rằng vợ ngoại tình, Tâm tức giận tra hỏi vợ nhưng chị H. không thừa nhận. Bị chồng đánh, chị H. bỏ đi. Đến 21 giờ cùng ngày, chị H. về nhà và tiếp tục bị Tâm tra hỏi chuyện vào nhà hàng xóm. Sợ bị chồng đánh, chị H. bỏ chạy. Tâm đuổi theo túm được tóc vợ, đập đầu vợ nhiều lần xuống đường bê tông nông thôn khiến nạn nhân bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người dân chạy đến can ngăn và đưa chị H. đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Nhận tin báo, Công an TP. Cần Thơ nhanh chóng bắt giữ Trần Thanh Tâm đưa về trụ sở điều tra.

