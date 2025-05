Đáng chú ý, cách đây 3 tháng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án. "Từ các kết quả giám định, ghi lời khai của những người liên quan, các tài liệu thu thập được, kết quả điều tra, xác minh, không đủ cơ sở để khẳng định Ngô Văn Kế có hành vi xâm hại tình dục đối với hai con ruột", Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh ký hồi 4/2.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc N.T.Q.H. (SN 2004) và N.T.Q.L. (SN 2007) tố cáo bị cha ruột là Ngô Văn Kế (SN 1979) xâm hại tình dục, xảy ra năm 2011 và năm 2018 tại quận Bình Thạnh.

Tuy nhiên, sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự. Do đó, đơn vị đã ra quyết định hủy bỏ quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM trao đổi cùng gia đình bị hại - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vụ việc trên xảy ra năm 2011 và năm 2018 tại một phường ở quận Bình Thạnh. Theo điều tra, tháng 6/2024, hai chị em ruột NTQH và NTQL đã trình báo công an về việc bị cha ruột xâm hại tình dục khi các cháu 7 tuổi và 10 tuổi.