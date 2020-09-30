Mâu thuẫn trong lúc chụp ảnh cưới, chú rể đánh cô dâu trước mặt nhiều người khiến ai nấy không thể tin nổi.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chú rể đánh cô dâu ngay trong buổi chụp ảnh cưới khiến ai nấy không thể tin nổi. Nhiều người còn dự đoán cuộc hôn nhân này sẽ sớm "chết yểu" nếu đôi vợ chồng vẫn tiếp tục thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau như thế.

Theo hình ảnh trong clip, đôi nam nữ đang "diễn sâu" thì bất ngờ xảy ra tranh cãi. Chú rể phê bình cô dâu tạo dáng không đẹp. Sau đó cô dâu cãi lại thì bị chú rể đánh vào đầu lệch cả tóc.

Chú rể đánh cô dâu trước mặt nhiều người - Ảnh cắt từ clip

Cô dâu không giữ được bình tĩnh, ngay lập tức ra đòn đáp trả. Cô lao đến đánh lại chồng trong bực tức. Bất chấp việc đang có rất nhiều người chứng kiến, cặp đôi sắp cưới lao vào đánh nhau như phim chưởng.

Cặp đôi ẩu đả khiến ai nấy ngán ngẩm - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận thể hiện sự ngán ngẩm: "Chỉ bất đồng chuyện chụp ảnh thôi mà chú rể đã thẳng tay đánh cô dâu như thế. Sau này sống chung có những mâu thuẫn lớn hơn thì sao?"; "Cô dâu cũng không vừa nhỉ. Cặp này lấy về chắc choảng nhau suốt ngày"; "Cô dâu nên chạy ngay đi còn kịp"; "Hôn nhân gì đáng sợ vậy?"...

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