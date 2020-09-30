Đưa người yêu về ký túc xá 'chim chuột', nữ sinh viên gây phẫn nộ với hành động 'mẹ thiên hạ'

Thế giới 30/09/2020 16:01

Nữ sinh viên đưa người yêu về ký túc xá chơi trò vợ chồng. Khi bị quản lý đuổi đi, cô nàng chửi bới bạn cùng phòng bằng nhiều lời lẽ khó nghe.

Mới đây, một nữ sinh viên ở Hồ Nam, Trung Quốc chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh bạn cùng phòng đưa người yêu về ký túc xá khiến ai nấy ngán ngẩm. 

Cô cho biết, chẳng biết từ đâu mà bạn cùng phòng của cô rước về một anh bạn trai và dõng dạc tuyên bố anh ta sẽ ở chung với mình trong ký túc xá, mặc kệ mọi người nghĩ ra sao.

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Nữ sinh viên đưa người yêu về ký túc xá 'chim chuột' khiến ai nấy bức xúc - Ảnh: Sohu

Trong suốt nửa tháng anh ta sống chung, các cô gái trong phòng cảm thấy vô cùng phiền phức. Chẳng những mất đi sự tự do, họ còn phải chứng kiến những hành động phản cảm của đôi nam nữ vô duyên. 

Không chịu nổi nữa, các cô gái đã âm thầm báo cho ban quản lý ký túc xá. Khi quản lý yêu cầu anh bạn trai rời đi, cô sinh viên liền quay sang chửi bới các bạn là "ăn cháo đá bát", "đâm sau lưng" cùng hàng loạt lời lẽ khó nghe khác.

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Cặp đôi thiếu liêm sỉ bị dân mạng ném đá không thương tiếc - Ảnh: Sohu

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận bức xúc: "Thể loại thiếu liêm sỉ gì vậy trời"; "Đúng là trên đời này loại người nào cũng có nhỉ"; "Mẹ thiên hạ, cha thiên nhiên là đây chứ đâu"; "Chưa từng thấy hai kẻ nào mặt dày thế này"; "Gã bạn trai có lòng tự trọng không vậy?"; "Mê nhau quá thì tự ra ngoài thuê phòng sống chung luôn đi"...

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