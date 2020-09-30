Bà mẹ trẻ thất vọng toàn tập vì con sinh ra xấu xí. Thậm chí cô còn so sánh con với nhân vật yêu quái trong phim hoạt hình khiến dân mạng ném đá không thương tiếc.

Khi mang thai, bà mẹ nào cũng thường tưởng tượng về ngoại hình của con, mong ngóng từng ngày con ra đời để xem con có khỏe mạnh không, giống ba hay giống mẹ.

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ lên mạng xã hội nỗi niềm tương tự. Cô cho biết bản thân lần đầu làm mẹ nên vô cùng háo hức. Cô luôn hy vọng con sinh ra sẽ xinh đẹp như thiên thần. Thế nhưng khi đứa trẻ chào đời, người mẹ lại thất vọng toàn tập vì em bé có cái đầu nhọn, cặp mắt ti hí và đôi tai dơi. Đã mấy tháng trôi qua mà ngoại hình đứa bé vẫn không thay đổi. Đáng chú ý, người mẹ trẻ cho rằng ngoại hình của con trai giống nhân vật tiểu yêu quái Huba trong phim "Monster Hunt".

Bà mẹ thất vọng vì con sinh ra không được đẹp như kỳ vọng - Ảnh: Sohu

Tâm sự của bà mẹ trẻ bị dân mạng ném đá - Ảnh: Sohu

Nỗi niềm của bà mẹ chẳng những không được thông cảm mà còn bị dân mạng ném đá kịch liệt. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng con cái là món quà vô giá, dù con có ngoại hình như thế nào thì với cha mẹ con vẫn đáng yêu, xinh đẹp nhất.

"Bà mẹ này tham lam nhỉ. Con sinh ra khỏe mạnh, không bệnh tật gì là may mắn lắm rồi"; "Ủa bố đứa trẻ đâu? Đăng hình lên xem nào!"; "Hay bố nó giống Huba?"; "Phải xem gương mặt của bố đứa trẻ thì mới biết được"; "Đề nghị so sánh thêm ảnh của bố bé"; "Nếu đứa trẻ sinh ra có ngoại hình xấu xí, nó không trách cha mẹ thì thôi, sao cha mẹ lại trách nó chứ?"; "Cứ đợi đi rồi con sẽ đẹp lên thôi"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-con-mat-hi-tai-doi-me-tre-khoc-loc-than-giong-yeu-quai-ai-ngo-bi-dan-mang-nem-da-kich-liet-381579.html