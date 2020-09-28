Bắt vợ 'phục vụ' anh rể cả đêm để kiếm tiền, chồng nhận cái kết không thể đắng hơn

Thế giới 28/09/2020 09:59

Do thiếu tiền tiêu xài, người chồng quyết định cho thuê vợ, ai ngờ cuối cùng "mất cả chì lẫn chài".

Mới đây, một người đàn ông sống tại làng Zimunya, tỉnh Manicaland ở miền Đông Zimbabwe gây xôn xao dư luận với câu chuyện cho thuê vợ để kiếm tiền.

Theo Dailystar, Anthony Kabanda có một người anh rể góa vợ tên Daniel Masikati. Suốt nhiều năm, Masikati sống lẻ loi một mình không có ai chăm sóc.

Thời gian gần đây, Kabanda gặp rắc rối về tài chính, kinh tế gia đình ngày một kiệt quệ. Lâm vào đường cùng, Kabanda nảy ra ý tưởng cho anh rể ở góa "thuê vợ" mình để kiếm tiền. 

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Kabanda cho thuê vợ để kiếm tiền - Ảnh: Dailystar

Kabanda sang nhà Masikati thương lượng. Anh ta hứa hẹn sẽ đưa vợ mình là cô Tafadzwa Matura sang nhà "phục vụ" anh rể cả đêm. Đổi lại, Masikati phải trả Kabanda một số tiền đủ để đóng học phí cho con, mua đồ dùng sinh hoạt trong gia đình và rượu. Không ngờ, phi vụ làm ăn này khiến Kabanda phải trả giá đắt.

Sau lần "vui vẻ" với anh rể từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau, cô Matura đã hoàn toàn quên chồng mình là ai. Trả lời với truyền thông, người vợ thừa nhận Masikati là đối tác sòng phẳng và người yêu lý tưởng hơn hẳn so với chồng.

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Ai ngờ cô vợ hoàn toàn mê mệt anh rể và không muốn quay về bên chồng nữa - Ảnh: Dailystar

Thấy sự việc đã mất kiểm soát, Kabanda quay sang vu cáo Masikati dùng bùa mê để dụ dỗ vợ mình, đồng thời tố cáo vợ thiếu chung thủy. Kabanda khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng để giành lại vợ, nếu người anh rể không chịu buông tay nhất định sẽ có "đổ máu".

Sau khi biết sự việc, trưởng làng đã trình báo cho cảnh sát trưởng Zimunya để giải quyết. Hiện Kabanda đang trở thành tâm điểm chế giễu khi coi vợ như món hàng để giao dịch tiền bạc để rồi "mất cả chì lẫn chài".

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