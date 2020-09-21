Bị chính thất thuê người đổ cả xô phân lên đầu, tiểu tam 'hóa đá' vì quá sốc và xấu hổ?

Thế giới 21/09/2020 16:28

Cô gái đang ngồi trong rạp chiếu phim thì bị một người đàn ông đổ phân lên đầu. Cô cho rằng mình bị đánh ghen vì từng xô xát với một phụ nữ trước đó không lâu.

Mới đây cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về một vụ đánh ghen được đánh giá là... mất vệ sinh nhất hệ mặt trời. Một người phụ nữ bị người đàn ông lạ mặt đổ phân lên đầu khiến người xung quanh sốc nặng. 

Theo Chinatimes, khoảng 22 giờ ngày 19/9, tại một rạp chiếu phim trên đường Sanzhangli, thuộc quận Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc, Đài Loan, cô gái họ Qiu đang ngồi ở sảnh chờ của rạp thì bất ngờ bị một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít đổ cả xô phân lên đầu. 

Ngay sau đó, người đàn ông kia đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cô Qiu dính đầy chất thải từ trên xuống dưới, bốc mùi hôi thối, không ai dám tiến lại gần. Vì quá sốc và xấu hổ, cô Qiu chỉ biết ngồi im một chỗ chịu trận. Một số người chứng kiến vụ việc đã chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội. 

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Bị đổ cả xô phân lên đầu, cô gái trẻ ngồi bất động vì quá sốc - Ảnh: Chinatimes

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Vụ việc gây bão mạng xã hội - Ảnh: Chinatimes

Một lúc sau, khi cảnh sát địa phương tới nơi, cô Qiu mới được đưa đến nơi khác để tắm rửa sạch sẽ và thay đồ. Ngày hôm sau, cô gái đã đến đồn cảnh sát tố cáo người đã tấn công mình. 

Cô Qiu cho rằng mình bị đánh ghen. Vài hôm trước, cô từng có xích mích với một người phụ nữ trong quán bar vì người này hiểu lầm cô đã cặp kè với chồng mình. Rất có thể người phụ nữ đã thuê người đánh ghen cô Qiu. Nạn nhân mong rằng cảnh sát có thể dựa vào camera giám sát cộng đồng để tìm ra người đàn ông kia.

Không lâu sau đó, cô gái bị "bóc phốt" do nợ nần chồng chất nên mới bị đổ phân lên đầu. Cô Qiu được cho là có nợ nhưng không trả mà dùng tiền xả láng ăn chơi mua đồ hàng hiệu, đi chơi ở quán bar, khoe khoang trên mạng xã hội...

Hiện vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội Đài Loan. Cảnh sát địa phương đã tiến hành điều tra và giải quyết đơn khiếu kiện của cô gái bị đánh ghen.

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