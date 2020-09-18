Vụ đánh ghen trên xe sang 8 tỷ ở Hà Nội: Phía 'tiểu tam' lên tiếng?

Xã hội 18/09/2020 14:03

Vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội) vẫn đang gây sốt mạng với hàng loạt thông tin bên lề, đến từ những người tự nhận là hàng xóm, người thân của cô gái bị cho là tiểu tam.

Những ngày qua, vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội) trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội và được dân tình chia sẻ, bàn tán vô cùng xôn xao. 

Thấy chồng chở một cô gái trẻ đẹp trên xe sang 8 tỷ, vợ lao vào túm tóc, đánh chửi cô thương tiếc. Về phía người chồng, thay vì tìm cách cho vợ hạ hỏa, anh lại động tay động chân với vợ khiến những người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Clip: Vụ đánh ghen gây náo loạn, ùn tắc phố Lý Nam Đế

Sau khi xảy ra sự việc, những hình ảnh, thông tin về cô gái được cho là tiểu tam lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trang cá nhân của cô tràn ngập những lời mắng nhiếc và gạch đá. Không lâu sau, cô nàng đã nhanh tay ẩn tất cả hình ảnh, thông tin của bản thân. 

Mới đây, 2 tài khoản Facebook được cho là chị gái của kẻ thứ ba đã lên tiếng bênh vực em mình. Một người giải thích rằng vì không biết người đàn ông đó có vợ nên mới quen: "Nó không biết anh kia có vợ. Mọi người cũng thấy anh ấy bảo vệ nó đến như nào. Còn gái hay tình yêu của mỗi người thì tùy vào tầm nhìn của mỗi người. Người mà thấp kém nghĩ là gái thì mãi mãi chúng nó chỉ ở đẳng cấp đấy. Sau biến cố em mình không khóa Facebook thì mọi người hiểu! Có mang tiếng gái thì cuộc sống vẫn không bao giờ quan tâm tới những thành phần không hiểu biết".

danh ghen tren pho ly nam de 1

danh ghen tren pho ly nam de 2
Nhiều luồng thông tin đến từ những người tự nhận là người thân, hàng xóm của cô gái bị cho là tiểu tam khiến dân mạng bàn tán - Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, người chị còn lại thì không ủng hộ đánh ghen. Cô này còn "chửi đổng" những ai gần nhà mình bằng không mấy nhẹ nhàng: "Lúc làm sao mới lộ được ra được mấy con chim lợn gần nhà nó hay sủa, sủa còn sủa ngu!".

Hai dòng trạng thái trên đều bị dân mạng ném đá không thương tiếc. Nhiều người cũng cho rằng lời giải thích "không biết có vợ" là không thuyết phục. 

Bên cạnh đó, một số nguồn tin chưa được xác minh cũng tiết lộ nhiều điều không hay xung quanh cuộc sống và gia đình của cô gái được cho là tiểu tam, càng khiến dân mạng bán tín bán nghi và chia sẻ rần rần. 

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Cô gái trẻ đang ngồi với một người đàn ông trong quán cafe thì bị nhóm phụ nữ xông vào đánh ghen lột đồ không thương tiếc.

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