Vụ vợ đánh ghen lột đồ kẻ thứ ba trong quán cafe ở Hà Nội: Lời kể của nhân chứng

Xã hội 17/09/2020 16:22

Cô gái trẻ đang ngồi với một người đàn ông trong quán cafe thì bị nhóm phụ nữ xông vào đánh ghen lột đồ không thương tiếc.

Công an quận Ba Vì (TP.HCM) cho biết đang xác minh làm rõ vụ đánh ghen lột đồ xảy ra trên địa bàn vào tối 16/9.

Cô gái bị đánh ghen cũng đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng để truy cứu trách nhiệm những người hành hung mình. 

Đại diện quán cà phê nơi xảy ra vụ việc cho biết, tại thời điểm vụ đánh ghen diễn ra, nhân viên quán có tiến hành can ngăn nhưng không được vì hành động của nhóm phụ nữ quá hung hăng, manh động.

Clip đánh ghen trong quán cafe gây xôn xao mạng xã hội 

Một nhân viên quán cà phê có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc chia sẻ với Pháp Luật & Bạn Đọc, nhóm phụ nữ xông vào quán thì thấy cô gái đi cùng một người đàn ông nên lao vào đánh hội đồng. Có thể thấy nguyên nhân vụ ẩu đả là do ghen tuông. 

Hiện đại diện quán cà phê cũng đang làm việc trực tiếp với công an để lấy lời khai xác minh vụ việc.

Được biết, nhóm người tham gia đánh ghen không sinh sống trên địa bàn huyện Ba Vì mà ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Công an huyện Ba Vì đang đến nơi ở của của nhóm người này để lấy khai, làm căn cứ giải quyết vụ việc. 

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Nhóm phụ nữ đánh cô gái trẻ vì mâu thuẫn tình cảm - Ảnh cắt từ clip

Như đã đưa tin, sáng nay (17/9), cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh nhóm phụ nữ gồm 4-5 người đánh ghen một cô gái trẻ. Họ đấm đá, tát, giật tóc, thụi cùi chỏ... vào cô gái. Đỉnh điểm, nhóm người này còn xé rách váy cô gái khiến cô này lộ nguyên mảng lưng trần và một phần vòng 3 trước sự chứng kiến của nhiều người.

Bị đánh đau nhưng cô gái trẻ không hề phản kháng mà chỉ cúi gằm che mặt. Sau cùng, nhân viên quán cafe ngăn cản thì nhóm phụ nữ mới chịu dừng tay. 

Theo chủ nhân đoạn clip, người vợ theo dõi biết được chồng hẹn hò cùng nhân tình nên kéo người đến đánh ghen. Cô vợ chỉ định nam thanh niên to khỏe trong nhóm giữ chặt anh chồng để mình và hội chị em mặc sức trút đòn ghen lên tình địch. 

6 năm gắn bó, vợ phát hiện chồng ngoại tình, bận không chơi với con nhưng lại đưa bồ đi... tháo tóc nối

6 năm gắn bó, vợ phát hiện chồng ngoại tình, bận không chơi với con nhưng lại đưa bồ đi... tháo tóc nối

Người vợ ngỡ ngàng khi biết chồng ngoại tình và càng cay đắng hơn vì không thể tìm được lý do cho sự phản bội này, bởi nhiều năm qua chị luôn sống hết lòng hết dạ vì gia đình.

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