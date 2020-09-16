Người phụ nữ đánh ghen chồng và bồ nhí trên xe sang 8 tỷ ở Hà Nội lên tiếng

Xã hội 16/09/2020 14:27

Sau khi đánh ghen chồng và bồ nhí trên phố, người vợ lái chiếc Lexus LX570 về nhà.

Vụ đánh ghen ầm ĩ trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội) hiện đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Ai nấy đều cảm thấy uất ức thay cho người phụ nữ bị chồng động tay động chân để bảo vệ cho một cô gái trẻ đẹp. 

Theo thông tin trên Pháp Luật & Bạn Đọc, sau khi xảy ra vụ xô xát, người vợ đã lái chiếc Lexus LX570 (hơn 8 tỷ đồng) về nhà. Chị cho biết, cú sốc quá lớn khiến chị đang rất mệt mỏi và tinh thần không được ổn định, tuy nhiên cơ thể không bị thương tích gì. Về phần người chồng, anh đi cả đêm không về nhà và cũng không nói gì với vợ. 

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Người vợ đánh cô gái trẻ được cho là nhân tình của chồng, còn người chồng thì tìm mọi cách ngăn cản vợ - Ảnh cắt từ clip
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Vụ đánh ghen còn có sự tham gia của 'team qua đường' - Ảnh cắt từ clip

Một lãnh đạo Công an phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết khi lực lượng chức năng tới nơi, những người có liên quan đã giải tán. Anh chồng cùng cô gái trẻ lên taxi rời đi. Còn người vợ thì lái xe của chồng về nhà. Sự việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Như đã đưa tin, chiều 15/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip vợ đánh ghen ầm ĩ khi phát hiện chồng chở gái trẻ trên xe sang Lexus LX570.

Người vợ lôi cô gái được cho là tình nhân của chồng xuống đường, vừa giật tóc vừa chửi bới, đánh đập rất mạnh tay. Bị đánh đau, cô gái ăn mặc sexy khóc lóc xin tha không ngừng. 

Về phần người chồng, anh dùng hết sức lực ngăn cản vợ, thậm chí còn cắn tay, đánh vào mặt vợ để giải vây cho cô gái trẻ. Vụ việc gây bão mạng xã hội và nhận về hàng trăm ngàn bình luận, chia sẻ. 

Những vụ đánh ghen làm "dậy sóng" cộng đồng mạng: Người lột đồ, đổ nước mắm vào tình địch, kẻ chỉ giãi bày tâm sự rồi đưa thêm tiền cho vợ đi theo nhân tình

Những vụ đánh ghen làm "dậy sóng" cộng đồng mạng: Người lột đồ, đổ nước mắm vào tình địch, kẻ chỉ giãi bày tâm sự rồi đưa thêm tiền cho vợ đi theo nhân tình

Trong những năm trở lại đây, liên tiếp xảy ra những vụ đánh ghen dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhiều vụ việc người trong cuộc rất bình tĩnh, có cách xử lý "đi vào lòng người" nhưng cũng có những vụ đánh ghen lùm xùm, náo loạn đường phố như "vụ việc Lexus LX 570" gần đây nhất.

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