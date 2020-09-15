Đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh đánh ghen giữa đường ở Hà Nội gây bão mạng và nhận được hàng chục ngàn bình luận, chia sẻ.

Chiều 15/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip đánh ghen giữa đường thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo hình ảnh trong đoạn clip được dân mạng chia sẻ, người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội nón Grab đang xô xát với người đàn ông và cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm.

Người phụ nữ được cho là vợ túm tóc cô gái giật ngược, miệng la hét: "Xe của tao, trả xe cho tao... mày đánh tao... giời ơi nó giết tôi... mày khốn nạn". Sau đó chị quay sang cầu cứu người đi đường: "Anh ơi gọi công an đi nó đánh em".

Vụ xô xát giữa phố được cho là do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh cắt từ clip

Người đàn ông cắn người phụ nữ để giải vây cho cô gái trẻ - Ảnh cắt từ clip

Người phụ nữ liên tục chửi bới và đánh đập cô gái khiến lực lượng an ninh phường phải ra mặt. Trong khi đó người dân xung quanh còn "cổ vũ" cho người phụ nữ đánh cô gái trẻ kia.

Sau một hồi xô xát đến tuột cả áo, cô gái trẻ đã vùng chạy, còn người đàn ông và người phụ nữ vẫn tiếp tục tranh cãi, chửi mắng lẫn nhau.

Theo một số bình luận của dân mạng, đôi nam nữ kia bước xuống từ xe sang Lexus LX 570 có giá hơn 8 tỷ đồng. Người vợ bắt gặp chồng chở nhân tình bằng xe của gia đình nên bức xúc lao vào dạy cho tình địch một bài học.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đánh ghen gây bão mạng và được chia sẻ trên khắp các diễn đàn, hội nhóm. Ai nấy đều cho rằng hành động của người vợ là khá nóng vội. Dẫu biết nỗi đau bị phản bội rất lớn nhưng phụ nữ chúng ta cần tỉnh táo xử lý, không được làm mất giá trị bản thân.

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