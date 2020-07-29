Thông thường khi bị đánh ghen, tiểu tam thường có thái độ sợ hãi hoặc dửng dưng, thách thức. Còn cô bồ nhí trong câu chuyện dưới đây lại có thể 'đuổi' chính thất về trong một nốt nhạc nhờ 'vũ khí' bốc mùi.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip đánh ghen dở khóc dở cười thu hút sự chú ý của nhiều người.

Biết chồng ngoại tình, vợ đến tận nhà tiểu tam để dằn mặt, không quên dùng điện thoại quay lại toàn bộ cuộc nói chuyện.

Cô vợ vừa dí sát điện thoại vào mặt nhân tình của chồng vừa nói: "Sợ quá cơ, kinh khủng luôn... bỏ tay ra em xem cái mặt nào. Bỏ tay ra em xem nào không sao đâu... lặng im em xem nào".

Trong khi người chồng liên tục quát tháo bắt đi về thì chị vợ vẫn quyết không bỏ cuộc: "Đi về đâu, anh ngồi xuống tôi nói chuyện. Anh có biết con nó sốt không? Chị có biết anh ấy có vợ không? Ba đứa con ở nhà đang đợi bố về với con. Đây là công việc của anh ấy gì, anh bận đúng không? Chồng cho vợ hỏi đây là công việc của chồng đúng không?".

Đôi vợ chồng tiếp tục lời qua tiếng lại thì một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Cô bồ nhí có lẽ sợ hãi quá độ nên đã "bĩnh ra quần". Cảnh tượng ô uế khiến tất cả mọi người đứng hình. Cô vợ sau đó cũng đành bỏ về vì "vũ khí" bốc mùi của tình địch quá lợi hại. Lần sau nếu cô lại đi đánh ghen, chắc phải lựa ngày mà bụng dạ của tiểu tam khỏe một chút thì mới dám đến!

Bị vợ nhân tình dằn mặt, tiểu tam sợ 'bĩnh ra quần' - Ảnh: FB

Cô bồ nhí quá xấu hổ nên liên tục che mặt - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đi đăng tải, màn đánh ghen có 1-0-2 nhận được hàng ngàn bình luận hài hước từ dân mạng: "Bước đi này của tiểu tam lợi hại quá, chị vợ không lường được"; "Trường hợp này chúng tôi từ chối hiểu"; "Không cần động tay động chân mà vẫn ăn nguyên combo nhục nhã là đây chứ đâu"; "Bà vợ lén bỏ thuốc xổ đúng không, tôi cười chết mất thôi"...

Con gái bị nhóm người đánh ghen dã man ngay tại nơi làm việc, mẹ lao vào bảo vệ cũng bị hành hung khiến nhiều người xôn xao Cô gái trẻ bị 'chính thất' cùng nhóm người đàn ông đánh đập, giật tóc ngay trước cửa hàng điện thoại nơi mình làm việc, nghi do có quan hệ tình cảm bất chính. Mẹ của cô gái lao vào che chắn cho con nhưng cũng bị đánh vào đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-man-danh-ghen-mat-ve-sinh-nhat-he-mat-troi-vo-chua-kip-lam-gi-thi-bo-nhi-da-so-binh-ra-quan-373064.html