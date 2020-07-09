Trước đó, Hương đã cùng em gái đi đánh ghen thay mẹ . Theo bản án sơ thẩm, vì nghi ngờ bố là ông Đ.P.T (sinh năm 1972) và chị H. (sinh năm 1978) có quan hệ tình cảm nên ngày 21/8/2019, Hương cùng em gái là Đỗ Kim Hường (sinh năm 2000), bàn nhau đánh chị H. để dằn mặt, yêu cầu chị này cắt đứt quan hệ với bố mình.

Vào ngày 8/7 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Đỗ Kim Hương (sinh năm 1995, ngụ huyện Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội Hủy hoại tài sản.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút, thấy chị H. về đến nhà, Tuấn điều khiển xe máy chở theo Hương phóng lên chặn đầu. Ngay sau đó, Hương túm tóc lôi chị H. xuống xe. Trong khi đó, Thủy cùng Hường lao vào đánh nạn nhân.

Chiều cùng ngày, Hương và Hường cùng với 3 người bạn khác là Đỗ Phú Tuấn, Đỗ Thị Thủy, Đoàn Thị Hằng (đều sinh năm 1991) và Ngô Ngọc Vinh (sinh năm 1993), mang theo mắm tôm đến đối diện nhà chị H. chờ sẵn.

Bị đánh bất ngờ, chị H. làm rơi điện thoại xuống đường. Hương đã nhanh chóng nhặt rồi ném xuống mương nước gần đó. Ngay sau đó, Hương và Hường đã lấy chai mắm tôm đổ lên người chị H. Nạn nhân đã vùng chạy thoát thân.

Vụ đánh ghen giữa đường này khiến chị H. bị chấn thương phần mềm ở đầu, ngực, tay phải. Sau đó, nạn nhân đã gửi đơn đến Công an huyện Hoài Đức để trình báo sự việc.

Đến ngày 26/8, chị H. rút đơn trình báo và làm đơn từ chối giám định thương tích đồng thời đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hương, Hường, Thủy do gia đình những người này đã xin lỗi, bồi thường. Chị H. cũng đã cam kết sẽ không thắc mắc, khiếu kiện gì về thương tích của mình. Chính vì vậy, cơ quan điều tra chỉ có thể ra quyết định xử phạt hành chính Hương và Hường.

Ngoài ra, sau màn đánh ghen này, Hương bị VKSND huyện Hoài Đức truy tố tội Hủy hoại tài sản. Bản án sơ thẩm cho rằng Hương đã gây thiệt hại cho chị H. số tiền 2,3 triệu đồng do chiếc điện thoại của chị H. không thu hồi được. Trong phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Hương 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Theo thông tin trên Vietnamnet, trong phiên tòa phúc thẩm, Hương cho biết, vì mẹ hiền quá nên thay mẹ đánh ghen. Ngoài ra, luật sư của Hương cho rằng việc kết luận định giá tài sản chưa đúng, lời khai của hai bên còn mâu thuẫn, chưa được đối chất, làm rõ.

Sau khi xem xét, phiên tòa phúc thẩm đã được hoãn lại.