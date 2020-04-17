Nghi ngờ chồng ngoại tình nên bà O. nhờ cháu họ của chồng theo dõi để đánh ghen. Thế nhưng sau đó gã cháu họ đã thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân.

Mới đây, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trọng (sinh năm 1967, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Người phụ nữ bị hiếp dâm là bà L.T.O (sinh năm 1961, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy). Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào khoảng 16 giờ ngày 13/2, bà O. thuê xe ôm đến căn chòi của Lê Văn Trọng tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước (cháu chồng bà O.) để nhờ theo dõi chồng và phụ đánh ghen.

Đối tượng Trọng bị điều tra về hành vi hiếp dâm sau khi giở trò đồi bại với người bà con trong căn chòi canh đất - Ảnh minh họa: Internet

Tới khoảng 18 giờ cùng ngày, bà O. nhờ Trọng đưa đi đón xe về nhà nhưng đối tượng bảo hết xe. Lúc này, vì sợ gia đình biết chuyện đi nhờ người bắt ghen nên bà O. không dám gọi về nhà nhờ người rước nên phải ngủ lại chòi của Trọng. Khoảng 1 giờ sau đó, Trọng đóng cửa chòi, dùng ổ khóa chốt lại và tắt đèn ngủ. Thấy vậy, bà O. yêu cầu cháu chồng mở cửa và bật đèn để đi vệ sinh. Tuy nhiên, Trọng viện lý do mất chìa khóa nên không thể mở cửa. Sau một hồi đi tìm nhưng không thấy, Trọng dùng xẻng đào đất chui ra ngoài tìm chìa khóa.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đối tượng chui vào bên trong chòi, nhìn thấy bà O. nằm sát vách nên leo lên giường dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân. Bị cháu họ giở trò đồi bại, bà O. quyết liệt chống cự, đạp vào đùi Trọng. Bị đau nên “yêu râu xanh” này đã buông nạn nhân ra. Lợi dụng cơ hội đó, bà O. lấy con dao trong chòi dọa chém Trọng, chui ra ngoài gọi người thân đến đón về.

Sau đó, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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