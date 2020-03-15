Chồng với bồ nhí lén nhắn tin qua mail, vợ cao tay đánh ghen bằng món quà đặc biệt khiến ‘tiểu tam’ nhớ đời

Xã hội 15/03/2020 11:17

Phát hiện chồng ngoại tình với bạn học cũ đã có gia đình, thay vì đánh ghen lồng lộn, người vợ lại có cách trị “tiểu tam” vô cùng cao tay.

Theo lời đồn của cánh mày râu, hội chị em phụ nữ có giác quan thứ 6 vô cùng đặc biệt, có thể phát hiện việc chồng giấu giếm mình. Đặc biệt là chuyện chồng ngoại tình. Dù các ông chồng có cẩn thận đến mấy thì các bà vợ vẫn có cách tìm ra.

Mới đây, trên mạng vừa xuất hiện câu chuyện người vợ đánh ghen bằng cách vô cùng tinh tế khiến dân mạng xôn xao bàn tán.

“Nghĩ lại mà vẫn buồn cười các mẹ ạ. Mình mới xử lý bồ của chồng theo cách trẻ trâu nhất nhưng lại hiệu quả không ngờ luôn. Cũng may là chồng mình mới chớm thôi chứ chưa 'lên giường' được với nhau lần nào thì mình đã kịp thời ngăn chặn.

Đợt trước Tết chồng đi họp lớp về kể chuyện, có cô bạn học cùng đại học ngày xưa ngố lắm nọ kia. Nghe cái kiểu thao thao bất tuyệt là mình đã biết có cảm tình với nhau rồi. Mình lờ đi nhưng chỉ dặn: 'Cẩn thận ngày xưa không đến được với nhau khéo bây giờ bắt đầu lại đấy'.

Y như dự đoán, cô ả sau hôm họp lớp là quen hơi, suốt ngày nhắn tin gọi zalo. Trước thì chồng mình vẫn nói chuyện bình thường còn công khai với vợ. Nhưng dạo gần đây cứ 8 giờ tối 'bạn cũ' gọi 1 thì ra ngoài hoặc 2 là ra tận đầu ngõ vừa đi vừa nghe điện. Vợ có hỏi thì kêu anh ra ngoài hút thuốc cho khỏi mùi.

May sao mình vẫn giả ngây ngô nên bọn nó không cảnh giác. Mình ngấm ngầm điều tra thì biết cô ả tên là Thanh, đã có chồng nhưng cưới mấy năm không đẻ được, nhà chồng cực giàu, chắc hôn nhân có vẻ không hạnh phúc.

Chồng với bồ nhí lén nhắn tin qua mail, vợ cao tay đánh ghen bằng món quà đặc biệt khiến ‘tiểu tam’ nhớ đời - Ảnh 1
Mặc dù phát hiện chồng ngoại tình nhưng chị vợ vẫn im lặng, âm thầm tìm cách xử 'bồ nhí' - Ảnh minh họa: Internet

Chồng mình lưu số cô ả trong điện thoại là 'Thanh ngố' nhưng đôi gian phu này rất khôn ở chỗ không nhắn tin mà chỉ gọi điện. Chồng mình không để mật khẩu, ra vẻ cho vợ khám xét vô tư nhưng mình biết thừa cứ cái kiểu bị tấn công thế này kiểu gì cũng vập vào nhau.

Tuần trước chồng tự nhiên hỏi mình chỗ đặt bánh sinh nhật, kêu đặt cho nhân viên công ty. Nhân viên thì đã có công đoàn lo dính dáng gì đến chồng mình. Vậy là mình lần mò Facebook mới biết là ngày sinh nhật bạn Thanh kia. À, thủ đoạn lại còn tinh vi thế này nhé, gửi mail nhắn tin chứ không dùng Messenger hay Zalo.

'Lâu lắm rồi chúng mình mới có dịp ngồi bên nhau trong ngày ý nghĩ nhỉ. Hôm ấy Thanh chỉ muốn có 2 đứa mình có được không? Thanh không cần tiệc tùng hay bánh trái đâu, Thanh chỉ cần Long thôi. Thanh có nhiều chuyện muốn kể lắm, chỉ có Long là người hiểu Thanh', nội dung mail lúc 2 giờ sáng. Chúng nó định làm 1 cặp Thanh Long thì nhất định mình sẽ cho tơi tả luôn.

Mình ngụy trang đến quán cafe ấy, thuê thêm 1 thằng cu đánh giày sáng sủa chút mang bánh kem và hoa vào nói là: 'Có 1 người đặc biệt chúc mừng sinh nhật cô'. Đang hí hửng tưởng được tạo bất ngờ thì mở ra xem... ôi, ngạc nhiên chưa!

Đúng lúc ấy thì chồng cô Thanh kia bước vào. Anh ta chả nói chả rằng cho vợ ăn nguyên cái bánh kem vào mặt rồi kéo xềnh xệch về. Mà không đi nhanh thì xung quanh người ta chụp ảnh lại nổi tiếng mạng. Đầu đuôi câu chuyện thế nào mình gửi hết bằng chứng với kể chi tiết cho anh ta nghe rồi. Hả hê không tả nổi.

Chồng với bồ nhí lén nhắn tin qua mail, vợ cao tay đánh ghen bằng món quà đặc biệt khiến ‘tiểu tam’ nhớ đời - Ảnh 2
Câu chuyện của người vợ này nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng - Ảnh: Internet

 Thành tích của mình đây, mẫu bánh mình lấy trên mạng thôi nhưng loạt chữ kia cũng kịp để các nhân vật chính đọc được. Nghe nói chồng cô Thanh gia trưởng lắm, anh ta không đẻ được nhưng cứ kìm kẹp vợ mọi thứ, giàu có đâu sung sướng gì nên đi nhìn chồng người khác lại thèm. Đáng đời lắm!”, câu chuyện được người vợ chia sẻ trên diễn đàn dành cho giới trẻ trên Facebook.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết chị em phụ nữ đều vô cùng hả hê trước cái kết của kẻ thứ 3 và hết lời khen ngợi chị vợ. Nhiều người cho rằng đây là cách đánh ghen tinh tế mà chị em nên học hỏi mà không cần dùng đến bạo lực.

Mặc dù vẫn chưa biết rõ thực hư nhưng câu chuyện trên vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

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