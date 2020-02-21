Lại có ‘biến’ đánh ghen cực căng: ‘Tiểu tam’ bị vợ nhân tình đánh tới tấp, bay cả tóc giả ngay giữa đường

Xã hội 21/02/2020 15:25

Sau khi phát hiện chồng có mối quan hệ bất chính với cô gái trẻ, người vợ đã tìm tình địch đánh ghen giữa đường.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những clip đánh ghen giữa đường gây xôn xao. Mới đây, cư dân mạng tiếp tục chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cô gái bị đánh ghen vì nghi có mối quan hệ bất chính với chồng người khác.

Theo hình ảnh trong clip lan truyền trên Facebook, cô gái mặc áo đen được cho là "tiểu tam" bị người phụ nữ mặc đồ trắng đeo khẩu trang đánh tới tấp giữa đường. Vừa kéo tóc, tát vào mặt "kẻ thứ ba", người vợ vừa hét lớn: “Đi với chồng tao à”. 

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Hình ảnh bồ nhí bị đánh ghen giữa đường gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Dù cô gái đã cố gắng tránh né nhưng vẫn không thoát khỏi trận đòn từ người vợ. Chị vợ ra tay mạnh đến mức bộ tóc giả của "tiểu tam" văng xuống đất.

Đoạn clip vợ đánh ghen đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được dân mạng chia sẻ, bình luận liên tục. Hầu hết chị em phụ nữ đều tỏ ra hả hê trước màn đánh ghen của người vợ và cho rằng đây là cái kết xứng đáng cho những "kẻ thứ ba" thích chen chân vào gia đình người khác.

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Cô gái bị đánh đến mức rơi tóc giả xuống đường - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có không ít người khuyên chị vợ nên bình tĩnh xử lý đừng để một phút trót dại mà bị cơ quan chức năng xử lý. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng chị vợ cũng nên xử lý anh chồng lăng nhăng để giải quyết triệt để vấn đề.

“Mấy cô gái có ý định giật bồ, giật chồng người ta thì nhìn vào đây để làm gương. Đừng dại đi cướp hạnh phúc của người khác, thay vào đó tìm người đàn ông tử tế mà yêu”, H.G bình luận.

“Theo mình thấy, được thì sống tiếp không được thì mỗi người một lối đi chứ tội gì phải đánh ghen, chẳng may vướng vào pháp luật lại khổ thân. Tốt nhất chị vợ nên về nói rõ với chồng đừng để sau này lại xảy ra chuyện tương tự”, một người dùng mạng xã hội đưa ra lời khuyên.

Mặc dù vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng đoạn clip đánh ghen vẫn đang gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

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