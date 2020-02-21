Nghi chồng ngoại tình, người vợ đã hẹn gặp tình địch để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, người này đã dùng dao cạo mủ cao su rạch mặt nạn nhân.

Mới đây, Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đánh ghen gây thương tích nghiêm trọng.

Theo đó, một người phụ nữ nghi chồng ngoại tình nên đã hẹn tình địch ra gặp mặt và gây thương tích cho nạn nhân. Nạn nhân được xác định là bà N.T.A.T. (42 tuổi, trú xã Mê Pu, huyện Đức Linh). Thông tin trên Công an TP. HCM cho biết, bà T. được cho là có quan hệ tình cảm với ông Đ. (ngụ thôn 2 cùng xã).

Nghi chồng ngoại tình, người vợ hẹn tình địch ra gặp rồi rạch mặt - Ảnh: Internet

Qua thời gian theo dõi, tối 18/2, người vợ đã hẹn bà T. đến một địa điểm tại thôn 3, xã Mê Pu để giải quyết mâu thuẫn. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Đ. cũng có mặt tại hiện trường. Khi gặp mặt, giữa hai người phụ nữ xảy ra tranh cãi gay gắt. Lúc này, bà Th. (vợ ông Đ.) bất ngờ dùng dao cạo mủ cao su rạch vào mặt tình địch một vết sâu.

Theo thông tin trên Người lao động, vết rách trên mặt nạn nhân dài 12cm. Vết thương chạy dọc từ mí mắt xuống cằm của bà T. Ngoài ra, dưới tai phải của nạn nhân cũng có một vết đâm khá sâu dài khoảng 2cm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Từ trước đến nay, những vụ đánh ghen dã man thường gây ra hậu quả nặng nề. Không chỉ gia đình tan vỡ, nhiều người còn bị pháp luật xử lý.

Hành vi đánh ghen tàn bạo sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật - Ảnh: Internet

Trước đó vào tháng 6/2018, tại xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cũng vừa xảy ra một vụ đánh ghen dã man. Cụ thể, vào ngày 19/6, L.T.N (sinh năm 1979) nghi ngờ chồng có mối quan hệ ngoài luồng nên đã kéo theo 3 người khác trong gia đình nhà chồng đi giúp đánh ghen. Sau vụ việc, cả 4 người đều bị khởi tố về hành vi làm nhục người khác.

Đánh ghen ở Cà Mau: Khởi tố vụ án "Làm nhục người khác" Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án đánh ghen dã man gây xôn xao dư luận ở Cà Mau.

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