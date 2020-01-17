Quên những vụ ngoại tình, đánh ghen ngoài kia đi, loạt ảnh này sẽ cho bạn thấy tình yêu đẹp vẫn tồn tại trên đời

Xã hội 17/01/2020 09:50

Đừng để những vụ đánh ghen, ngoại tình đầy rẫy trên mạng xã hội khiến bạn mất niềm tin. Bởi vì vẫn còn những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích khiến dân mạng ngưỡng mộ.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những câu chuyện ngoại tình, đánh ghen làm nhiều người chán nản, mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích. 

Mới đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ hình ảnh của các cặp đôi lớn tuổi tình cảm chăm sóc nhau lúc về già. Nhiều bạn trẻ không khỏi ngưỡng mộ, ao ước có được tình yêu đẹp như các cụ. 

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Dù đã lớn tuổi nhưng ông cụ vẫn tỉ mỉ chải tóc cho cụ bà khi nằm viện. Câu chuyện tình yêu đẹp của đôi vợ chồng già khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet
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Cách đây không lâu, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cụ ông dặn dò vợ khi bệnh nặng khiến nhiều bạn trẻ vô cùng xúc động - Ảnh: Internet
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Ai trong chúng ta cũng mong có được một tình yêu bình dị, chung thủy có thể chăm sóc nhau lúc về già thế này đây - Ảnh: Internet
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Có người cùng nắm tay nhau lúc về già, nương tựa lẫn nhau là ước ao của biết bao bạn trẻ thời nay - Ảnh: Internet
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Dù lúc khỏe mạnh, vui vẻ hay...
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... lúc ốm đau, bệnh tật chỉ cần một người ở cạnh là đủ - Ảnh: Internet

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Khi chọn đúng người, chúng ta không cần phải trưởng thành nữa - Ảnh: Internet

Những hình ảnh xúc động này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được vô số bình luận từ dân mạng.

“Giữa cuộc sống bộn bề, chỉ cần có một tình yêu bình dị, yên ổn như vậy là được”, K.N bình luận.

“Thật sự ngưỡng mộ những tình yêu đẹp như thế này. Không biết giữa những cám dỗ ngoài kia, còn có mấy ai chung thủy, có được tình yêu son sắt như thế này”, một người ngưỡng mộ tình yêu đẹp của các cụ.

Đám cưới của cặp đôi tí hon chồng 1m2, vợ 1m18 khiến nhiều người ngưỡng mộ

Đám cưới của cặp đôi tí hon chồng 1m2, vợ 1m18 khiến nhiều người ngưỡng mộ

Hình ảnh đám cưới của cặp đôi tí hon khiến dư luận xôn xao nhiều giờ qua. Cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của họ và gửi lời chúc phúc đến cả hai.

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