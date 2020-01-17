Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những câu chuyện ngoại tình, đánh ghen làm nhiều người chán nản, mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích.

Mới đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ hình ảnh của các cặp đôi lớn tuổi tình cảm chăm sóc nhau lúc về già. Nhiều bạn trẻ không khỏi ngưỡng mộ, ao ước có được tình yêu đẹp như các cụ.