Đừng để những vụ đánh ghen, ngoại tình đầy rẫy trên mạng xã hội khiến bạn mất niềm tin. Bởi vì vẫn còn những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích khiến dân mạng ngưỡng mộ.
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Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những câu chuyện ngoại tình, đánh ghen làm nhiều người chán nản, mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích.
Mới đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ hình ảnh của các cặp đôi lớn tuổi tình cảm chăm sóc nhau lúc về già. Nhiều bạn trẻ không khỏi ngưỡng mộ, ao ước có được tình yêu đẹp như các cụ.
Những hình ảnh xúc động này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được vô số bình luận từ dân mạng.
“Giữa cuộc sống bộn bề, chỉ cần có một tình yêu bình dị, yên ổn như vậy là được”, K.N bình luận.
“Thật sự ngưỡng mộ những tình yêu đẹp như thế này. Không biết giữa những cám dỗ ngoài kia, còn có mấy ai chung thủy, có được tình yêu son sắt như thế này”, một người ngưỡng mộ tình yêu đẹp của các cụ.