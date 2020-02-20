Đoạn clip được cho là người vợ bắt gặp chồng ngoại tình, chở bồ nhí trên xe ô tô gây xôn xao khắp các diễn đàn trên Facebook.

Từ trước đến nay, những vụ đánh ghen luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Mới đây nhất, trên mạng vừa xuất hiện đoạn clip được cho là vợ bắt gặp chồng ngoại tình thu hút sự quan tâm của netizen, đặc biệt là hội chị em phụ nữ.

Theo nội dung clip, người phụ nữ được cho là vợ phát hiện chồng chở theo người nghi là bồ nhí trên ô tô. Ngay sau đó, chị cố gắng kéo chồng xuống xe, yêu cầu đối chất rõ ràng.

Hình ảnh người vợ bắt gặp chồng ngoại tình trên đường gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người chồng vẫn thản nhiên ngồi trên xe mặc vợ quát tháo bên ngoài. Theo thông tin của người chia sẻ đoạn clip, sự việc xảy ra tại xã Đàn, Đống Đa (Hà Nội).

Người vợ cố gắng kéo chồng ra ngoài để làm rõ vụ việc nhưng bất thành - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của chị vợ và chỉ trích hành vi ngoại tình của anh chồng.

Cư dân mạng không ngừng chỉ trích hành vi không chung thủy của người chồng - Ảnh: Internet

“Cứ vài ngày là trên mạng xã hội lại có một clip đánh ghen. Thực sự không hiểu nổi người trẻ bây giờ nghĩ gì, hay chỉ xem hôn nhân như một trò đùa, thích thì cưới không thì ngoại tình, ly hôn”, K.L bức xúc.

“Thương chị vợ, phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi hơn cả. Trong khi mình ở nhà vất vả chăm sóc con, chăm sóc gia đình thì chồng lại nhởn nhơ ở ngoài kia cặp kè hết em này tới em khác”, một người đồng cảm.

Mặc dù chưa rõ thực hư vụ việc nhưng đoạn clip trên hiện vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Quên những vụ ngoại tình, đánh ghen ngoài kia đi, loạt ảnh này sẽ cho bạn thấy tình yêu đẹp vẫn tồn tại trên đời Đừng để những vụ đánh ghen, ngoại tình đầy rẫy trên mạng xã hội khiến bạn mất niềm tin. Bởi vì vẫn còn những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích khiến dân mạng ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bien-danh-ghen-bat-qua-tang-chong-cho-tieu-tam-vo-bat-luc-keo-chong-ra-khoi-o-to-351450.html