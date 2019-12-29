Thấy chị Tôn ngồi xe cùng người lạ, nghi vợ ngoại tình nên người chồng cùng bố lao vào đánh ghen dã man khiến nạn nhân nhập viện.

Trong khi cư dân mạng chưa hết ngỡ ngàng trước vụ việc chú rể bóc phốt vợ ngoại tình với anh rể ngay trong lễ cưới, mới đây cộng đồng mạng lại xôn xao với câu chuyện một người phụ nữ bị chồng và bố chồng đánh đập, trét phân lên mặt.

Theo đó, nạn nhân là chị Tôn (33 tuổi, sống ở Chiết Giang, Trung Quốc). Theo lời khai của nạn nhân tại cơ quan điều tra, vào khoảng 22 giờ ngày 13/12, chị đi nhờ xe của đồng nghiệp về nhà thì bị chồng là anh Khương và bố chồng bám theo. Ngay sau đó, bố con anh Khương và nhiều gã côn đồ khác đồng loạt xông tới đánh ghen.

Chưa hết, chị Tôn còn bị những người này đè xuống đường, bố chồng lấy tay cào vào mặt, thậm chí lấy kéo cắt tóc, cắt quần áo của con dâu. Kinh khủng hơn, nhóm người này còn bôi phân vào mặt, miệng của chị Tôn. Sau đó, chính người nhà họ Khương đã báo cảnh sát để giải quyết vụ việc còn nạn nhân được người bạn đồng nghiệp đưa vào bệnh viện.

Nghi vợ ngoại tình, anh Khương cùng bố đánh ghen dã man - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, người chồng khai vợ mình làm việc trong một công ty thương mại, thường xuyên hẹn hò với bạn bè sau giờ tan làm, các con trong nhà đều do bảo mẫu chăm nom. Vì nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người đồng nghiệp họ Lâm (35 tuổi) nên em họ của anh Khương mới theo dõi. Sau đó người em họ này phát hiện chị Tôn thường lén lút hẹn hò với anh Lâm nên đã báo lại với anh Khương. Thời điểm xảy ra sự việc, người chồng khai vì nhìn thấy vợ đang ôm người đàn ông khác, gọi xuống không được nên mới đập vỡ cửa kính xe.

Được biết năm 2007, chị Tôn và anh Khương quen biết qua sự giới thiệu của người thân rồi kết hôn. Sau đó, cả hai sinh được 3 người con. Trong khoảng thời gian từ 2007 - 2017, chị Tôn ở nhà chăm con. Trước đó, gia đình nhà chị Tôn đã chuyển cho chị của hồi môn khoảng 200 vạn NDT (khoảng 7 tỷ đồng) cùng 2 tỷ đồng tiền mừng tuổi cháu ngoại.

Được biết từ lúc kết hôn đến nay, chị Tôn bị chồng bạo hành thường xuyên nhưng vì nghĩ đến con cái nên đành nhẫn nhịn. Hiện 2 bố con anh Khương đang bị giam giữ, còn nạn nhân được điều trị tại bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-vo-ngoai-tinh-chong-cung-bo-danh-ghen-theo-cach-kinh-di-khien-nan-nhan-phai-nhap-vien-347574.html