Xót xa câu nói của cậu bé bị mẹ bạo hành: ‘Bị đánh nữa con cũng chịu, con chỉ còn mỗi mẹ thôi’

Thế giới 24/12/2019 16:56

Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bé trai bị mẹ bạo hành vẫn nói nhớ và muốn trở về với mẹ.

Vừa qua, vụ việc một bé trai bị mẹ bạo hành dã man khiến dư luận xứ Trung sôi sục. Theo đó, Tiểu Thiên (7 tuổi) được Hiệp hội Bảo vệ Trẻ em thành phố Tây An phát hiện, đưa đến Bệnh viện Đại Hưng tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Khi được đưa vào bệnh viện, nạn nhân có ý thức lơ mơ, dần rơi vào hôn mê.

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Mới 7 tuổi nhưng bé trai bị mẹ bạo hành dã man nhiều lần - Ảnh: Internet

Lúc các bác sĩ cởi áo xem vết thương thì phát hiện trên cơ thể Tiểu Thiên có rất nhiều vết bầm. Chưa kể vùng ngực còn có vết thương sâu, dài đến 8cm và phải khâu đến 30 mũi.

Được biết bố mẹ Tiểu Thiên đã ly hôn nhiều năm, người mẹ nuôi con một mình. Mỗi khi có chuyện buồn, bà ta lại uống rượu rồi lôi con trai ra đánh đập. Chứng kiến những vết thương cũ, mới nằm chồng lên nhau trên người cậu bé ai nấy đều không khỏi đau lòng. Thế nhưng khi nghe câu nói của bé trai, mọi người càng thương em hơn.

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Dù bị đánh dã man nhưng cậu bé vẫn luôn nói nhớ mẹ, muốn sống cùng mẹ - Ảnh: Internet

Mặc dù bị mẹ đánh đập dã man nhưng trước mặt các bác sĩ, cậu bé vẫn nói: “Con rất nhớ mẹ, mẹ không cố ý, mẹ đánh con nữa con cũng chịu được, con chỉ còn mỗi mẹ thôi”.

Theo thông tin trên Sohu, người mẹ tàn nhẫn đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự vì tội ngược đãi trẻ em. Sức khỏe của bé trai 7 tuổi cũng đã phục hồi. Sau khi ra viện, Tiểu Thiên sẽ được chăm sóc tại Hiệp hội Bảo vệ Trẻ em thành phố Tây An cho đến khi sắp xếp được người nuôi dưỡng bé.

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Từ khóa:   Trung Quốc ngược đãi trẻ em mẹ đánh con

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