Thực hư thông tin bé trai bị cha ruột bạo hành, đổ nước sôi dẫn đến bỏng nặng ở Long An

Xã hội 22/10/2019 17:02

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé trai bị bạo hành bởi chính cha ruột gây xôn xao. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh thông tin.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về nghi án trai bị bạo hành, dội nước sôi lên người phải nhập viện khiến cư dân mạng xôn xao.

Cụ thể, một trang fanpage chia sẻ: “Cháu Lộc 8 tuổi có cha tên Cành ngụ xã Thủy Đông huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An. Theo thông tin từ chị Phạm Ngọc Hà, cháu bị cha ruột đánh và dội nước sôi lên người, hiện cháu đang nằm điều trị tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa Thạnh Hóa! Cháu bé hiện tại mẹ bỏ đi lâu rồi cháu đang được bà ngoại chăm sóc. Rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người. Mọi người muốn giúp đỡ bé thì đến trực tiếp Bệnh viện Đa khoa Thạnh Hóa nhé”.

be trai bi bao hanh 1
Bé trai được cho là bị cha bạo hành khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: FB

Thông tin người cha bạo hành con đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi bạo hành trẻ em tàn nhẫn này. 

Liên quan đến sự việc trên, ông Phan Vũ Cường, Chủ tịch UBND xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa cho biết trên Tổ Quốc, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác minh thông tin sự việc và chưa đủ căn cứ để xác định người bố có hành vi bạo hành con hay không.

Vị chủ tịch còn chia sẻ thêm, bước đầu gia đình bé cho biết trong quá trình nấu nước sôi để pha cà phê, khi đổ nước vào bình thì bé bị ngã dẫn đến bỏng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc trên.

Quảng Ninh: Nghi con bị bạo hành, phụ huynh tát tới tấp, bắt 3 cô giáo mầm non quỳ trước cửa lớp

Quảng Ninh: Nghi con bị bạo hành, phụ huynh tát tới tấp, bắt 3 cô giáo mầm non quỳ trước cửa lớp

Cho rằng 3 cô giáo có hành vi bạo hành học sinh, đánh đập con gái mình nên Đỗ Thanh Toàn đã đến trường chửi bới, đánh đập giáo viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Long An bạo hành trẻ em cha bạo hành con

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 8 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản