Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé trai bị bạo hành bởi chính cha ruột gây xôn xao. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh thông tin.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về nghi án bé trai bị bạo hành, dội nước sôi lên người phải nhập viện khiến cư dân mạng xôn xao.

Cụ thể, một trang fanpage chia sẻ: “Cháu Lộc 8 tuổi có cha tên Cành ngụ xã Thủy Đông huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An. Theo thông tin từ chị Phạm Ngọc Hà, cháu bị cha ruột đánh và dội nước sôi lên người, hiện cháu đang nằm điều trị tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa Thạnh Hóa! Cháu bé hiện tại mẹ bỏ đi lâu rồi cháu đang được bà ngoại chăm sóc. Rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người. Mọi người muốn giúp đỡ bé thì đến trực tiếp Bệnh viện Đa khoa Thạnh Hóa nhé”.

Bé trai được cho là bị cha bạo hành khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: FB

Thông tin người cha bạo hành con đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi bạo hành trẻ em tàn nhẫn này.

Liên quan đến sự việc trên, ông Phan Vũ Cường, Chủ tịch UBND xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa cho biết trên Tổ Quốc, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác minh thông tin sự việc và chưa đủ căn cứ để xác định người bố có hành vi bạo hành con hay không.

Vị chủ tịch còn chia sẻ thêm, bước đầu gia đình bé cho biết trong quá trình nấu nước sôi để pha cà phê, khi đổ nước vào bình thì bé bị ngã dẫn đến bỏng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc trên.

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