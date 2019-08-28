Sau khi đi nhậu về, nhìn thấy vợ bầu 7 tháng nằm ngủ, người chồng đánh vợ gãy chân, 2 tay và vỡ nền sọ não. Trước đó không lâu, chị Mến từng bị chồng đánh nhập viện.

Nhiều ngày qua, vụ việc chồng đánh vợ đang mang thai hơn 26 tuần (khoảng 7 tháng) đến nhập viện, người chi chít vết thương khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Ai nấy đều hy vọng gã đàn ông nhẫn tâm sẽ bị xử lý thích đáng nhằm răn đe, hạn chế tình trạng bạo lực gia đình. Liên quan đến vụ việc này, mới đây Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích với nạn nhân là chị Lâm Thị Mến (31 tuổi, ngụ tỉnh An Giang).

Người chồng đánh vợ gãy tay chân, vỡ sọ não dù chị đang mang thai 7 tháng - Ảnh: Internet Theo thông tin từ Zing, trước đó vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16/8, đối tượng Huỳnh Ngọc An (26 tuổi, ngụ xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh) đi nhậu về thấy vợ đang nằm ngủ thì chửi rủa thậm tệ. Vì không muốn tranh cãi, chị Mến bỏ ra nhà sau thì bị người chồng dùng cây gỗ dài khoảng 80cm đánh vào đầu, tay chân một cách tàn nhẫn. Lúc này dù nạn nhân đã cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn bị đối tượng dùng dao đuổi theo, chém nhiều nhát vào người. Mặc dù nạn nhân đã cố bỏ chạy nhưng người chồng vẫn cầm dao đuổi chém - Ảnh: Internet Thông tin từ Giao thông cho biết đến ngày 17/8, thấy chị Mến hôn mê, hàng xóm đã gây áp lực để gia đình chồng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ xác định chị Mến bị chấn thương vùng đầu, vỡ nền sọ, gãy xoang sàng hai bên, cả tay trái và tay phải đều bị gãy xương trụ, xương quay, xương mác, nhiều ngón tay bị gãy xương…

Xương tay và chân của chị Mến bị chồng đánh gãy - Ảnh: Dân trí Được biết trước đó chị Mến dọn về sống chung với An nhưng gia đình hai bên đều không chấp nhận. Mặc dù ở với nhau như vợ chồng nhưng cả hai vẫn chưa có hôn thú. Trong suốt thời gian sống chung, chị Mến đã nhiều lần bị đánh đập dã man nhất là khi chồng say rượu. Trước đó vào tháng 5/2019, chị Mến từng bị đánh đập phải đi cấp cứu, về nhà chưa được bao lâu lại tiếp tục bị bạo hành. Chị Mến đang có biểu hiện sang chấn thần kinh - Ảnh: Dân trí Theo Dân trí, kết quả thăm khám cho thấy thai nhi vẫn ổn định tuy nhiên vì bị hành hạ, đánh đập dã man suốt 1 năm qua nên chị Mến đang có biểu hiện sang chấn thần kinh. Ngay sau khi nhận được tin vụ việc, chính quyền địa phương đã đến làm việc với gia đình An. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Clip chồng đánh vợ như bao cát dù mới sinh con được 2 tháng ở Hà Nội gây phẫn nộ Đoạn clip người chồng đánh vợ đang ôm con nhỏ trên tay như bao cát khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc. Được biết, người chồng là một võ sư tại Hà Nội.

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