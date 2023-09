Cho rằng 3 cô giáo có hành vi bạo hành học sinh, đánh đập con gái mình nên Đỗ Thanh Toàn đã đến trường chửi bới, đánh đập giáo viên.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an TP. Hạ Long cho biết đơn vị đã khởi tố đối tượng Đỗ Thanh Toàn (sinh năm 1992, trú tại tổ 12, khu 1, Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) về hành vi làm nhục người khác.

Theo đó, vì cho rằng các cô giáo bạo hành học sinh, đánh đập con mình nên Toàn đến trường mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh (thuộc tổ 2, khu 2, phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long) tìm gặp các cô. Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 5/10, tại vỉa hè trước cửa lớp mầm non, Toàn đã có hành vi chửi bới, dùng tay tát vào mặt 3 cô giáo là chị H.T.H, chị N.V.K, chị Đ.T.L (cùng trú tại TP. Hạ Long). Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn bắt 3 cô giáo quỳ gối trước cửa lớp học.

Cho rằng con mình bị đánh, Toàn tìm đến lớp đánh giáo viên - Ảnh: Tuổi trẻ

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an TP. Hạ Long đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Theo thông tin trên Tiền phong, tại địa phương Toàn là đối tượng nghiện ma túy. Tại cơ quan điều tra, Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi đánh cô giáo mầm non của mình và cho rằng các cô giáo đã đánh và bạo hành bé Đ.A.T (con gái Toàn, từng học tại lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh)

Hiện Công an TP. Hạ Long đã ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thanh Toàn để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Xác định cơ sở mầm non trong clip “cô giáo vật ngửa trẻ, ép ăn liên tục” Trường mầm non trong clip giáo viên liên tục đút cháo, ép trẻ ăn khi chưa kịp nuốt được thành lập từ năm 2016 và đang nuôi dạy gần 50 các cháu bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-ninh-nghi-con-bi-bao-hanh-phu-huynh-tat-toi-tap-bat-3-co-giao-mam-non-quy-truoc-cua-lop-341417.html