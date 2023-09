Nhiều ngày qua, thông tin về vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại quận 12 (TP.HCM) khiến dư luận vô cùng bức xúc. Trao đổi với báo chí, Công an quận 12 cho biết đơn vị này vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hà Quốc Việt (sinh năm 1983, ngụ quận 12) về hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ trẻ em.

Gã cha dượng bạo hành con riêng của vợ - Ảnh: Internet

Theo lời khai của Việt, khi bé C. (6 tuổi) lên ở cùng với Việt và Dương Thảo Dương (mẹ ruột của bé C.), bé vô cùng nghịch ngợm. Nhiều lần bé tiểu tiện ngay trên nệm nên Việt bực tức, dùng cây đánh vào phần chân, mông. Về một số vết thương khác trên người nạn nhân, Việt khai do bé C. đùa nghịch dẫn đến bị thương. Ngoài ra, liên quan đến những vết bỏng nghi do tàn thuốc gây ra, đặc biệt ở khu vực vùng kín của nạn nhân, đối tượng nói rằng có thể là do ném tàn thuốc trúng vào người bé.