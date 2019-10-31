Vụ cha dượng bạo hành, dí thuốc lá vào người bé gái 6 tuổi: Lời khai gây phẫn nộ của đối tượng

Xã hội 31/10/2019 17:16

Liên quan đến vụ việc cha dượng có hành vi bạo hành trẻ em tại TP.HCM, mẹ nạn nhân cho biết đã nhiều lần chứng kiến vụ việc, xin tha cho con nhưng cũng bị đánh.

Nhiều ngày qua, thông tin về vụ việc bạo hành trẻ em xảy ra tại quận 12 (TP.HCM) khiến dư luận vô cùng bức xúc. Trao đổi với báo chí, Công an quận 12 cho biết đơn vị này vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hà Quốc Việt (sinh năm 1983, ngụ quận 12) về hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ trẻ em. 

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Gã cha dượng bạo hành con riêng của vợ - Ảnh: Internet

Theo lời khai của Việt, khi bé C. (6 tuổi) lên ở cùng với Việt và Dương Thảo Dương (mẹ ruột của bé C.), bé vô cùng nghịch ngợm. Nhiều lần bé tiểu tiện ngay trên nệm nên Việt bực tức, dùng cây đánh vào phần chân, mông. Về một số vết thương khác trên người nạn nhân, Việt khai do bé C. đùa nghịch dẫn đến bị thương. Ngoài ra, liên quan đến những vết bỏng nghi do tàn thuốc gây ra, đặc biệt ở khu vực vùng kín của nạn nhân, đối tượng nói rằng có thể là do ném tàn thuốc trúng vào người bé. 

Theo thông tin trên Vietnamnet, bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, chị Dương - mẹ của bé C. cho biết đã nhiều lần chứng kiến con gái bị bạo hành, có ngăn cản và xin tha nhưng cũng bị đánh.

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Mẹ của nạn nhân khai từng nhiều lần ngăn cản nhưng cũng bị đánh - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, Dương còn cho biết thêm, trước đó Dương sống chung với người đàn ông khác, sinh được bé C. không lâu thì chia tay. Sau đó, Dương chuyển lên TP.HCM chung sống với Việt tại phòng trọ ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12 và gửi con cho cha dượng là ông Đặng Công Hùng ở Trà Vinh. 2 tháng trước, vì bé C. nhớ mẹ nên ông Hùng gửi bé lên ở cùng Dương.

Cách đây vài ngày, khi Dương nhờ người chở bé C. về Trà Vinh thì ông Hùng phát hiện trên cơ thể cháu có nhiều vết thương nên gặng hỏi. Nghe bé C. kể lại việc bị cha dượng bạo hành, ông Hùng cùng một số người khác lên TP.HCM tìm đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc bé gái bị bạo hành, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, đưa nạn nhân đi giám định thương tật. Kết quả giám định thương tích đối với bé C. là 51%.

Chân dung và lời khai của gã cha dượng dùng thuốc lá châm vào người con gái riêng 6 tuổi của vợ

Chân dung và lời khai của gã cha dượng dùng thuốc lá châm vào người con gái riêng 6 tuổi của vợ

Sau khi phát hiện hành vi bạo hành trẻ em của Việt, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp. Đối tượng đã thừa nhận việc bạo hành con gái riêng của vợ.

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