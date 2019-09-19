Kon Tum: Chân dung gã cha dượng dùng thuốc diệt cỏ đầu độc con riêng 8 tuổi của vợ rồi bình tĩnh đi làm

Tin nóng 19/09/2019 14:43

Chỉ vì muốn vợ quay về, gã cha dượng sát hại con riêng của vợ bằng thuốc diệt cỏ. Dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Kon Tum xác nhận đơn vị này đã tạm giữ nghi phạm A Sap (sinh năm 1993, trú tại thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Theo đó, A Sap là nghi phạm trong vụ án cha dượng sát hại con riêng của vợ, nạn nhân là bé A Thâu (sinh năm 2011 trú tại thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong). Vào ngày 12/8 vừa qua, Công an huyện Sa Thầy nhận được tin báo từ người dân về việc bé A Thâu tử vong với dấu hiệu ngộ độc. Sau quá trình điều tra, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường nên cơ quan chức năng đã trình báo lên Công an tỉnh Kon Tum để phối hợp khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

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Cha dượng sát hại con riêng của vợ bằng cách trộn thuốc diệt cỏ vào thuốc bổ phế cho bé uống - Ảnh: Internet

Kết quả khám nghiệm cho thấy bé A Thâu tử vong do ngộ độc thuốc diệt cỏ. Ngay sau đó, nhận thấy A Sap có biểu hiện bất thường nên lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng này. Tại cơ quan công an, A Sap đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo thông tin từ Thanh niên, trước khi kết hôn với A Sap, chị Y Tuen (27 tuổi) có 1 người con riêng là A Thâu. Sau khi 2 người đến với nhau, vì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Tuen chán nản, bỏ vào TP.HCM làm thuê. Muốn vợ quay về, A Sap đã nảy sinh ý định đầu độc con riêng của vợ

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Sau khi đầu độc nạn nhân, A Sap vẫn bình tĩnh lên rẫy đi làm như bình thường - Ảnh: Internet

Ngày 12/8, sau khi trộn thuốc diệt cỏ vào thuốc bổ phế cho con riêng của vợ uống, A Sap chở cháu bé qua nhà mẹ vợ rồi ra rẫy làm việc như bình thường. Không lâu sau, bé A Thâu có dấu hiệu nôn ói, co giật. Mặc dù được người nhà nhanh chóng đưa đến Trung tâm Y tế xã Hơ Moong cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

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